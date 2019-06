von Christiane Sahli

Die Idee, auf dem Waldgrundstück oberhalb der Klinik St. Blasien rund um die ehemalige Liegehalle einen „Kultwald“ mit vielseitigem Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebot auf den Weg zu bringen, beschäftigt Judith Anders und ihre sechs Mitstreiter seit einigen Monaten. Kürzlich stellten sie ihre Ideen der Öffentlichkeit vor, es schloss sich eine Ortsbegehung an, bei der sich die Interessierten ein Bild von den Gegebenheiten machen konnten.

Impulsgeber gefragt

Der Kultwald soll, auch wenn man Kinder, Jugendliche und junge Familien besonders in der Blick nehmen will, ein Ort der Entfaltung für alle werden, sagte Judith Anders. Geplant sind unter anderem Workshops für Kinder, Ferienprogramme, Gesundheitsangebote und vieles mehr. Die bislang siebenköpfige Gruppe würde sich über Unterstützung freuen, jeder könne sich mit seinen Fähigkeiten einbringen, beispielsweise bei Arbeiten im Wald oder bei Schreibarbeiten, sagte Judith Anders auf Frage aus den Reihen der Versammelten. Über neue Ideen und Impulse würde man sich ebenfalls freuen, fuhr sie fort.

Wichtig ist den Initiatoren auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Schulen und Institutionen, man wolle aber keinesfalls eine Konkurrenz zu bestehenden Projekten – insbesondere nicht zum Sanagarten – sein. Kontakte hat man bislang unter anderem mit dem Förderverein Sanagarten, dem Kolleg und der Fürstabt-Gerbert-Schule aufgenommen, die Reaktionen seien aber vorerst teilweise verhalten gewesen, so die Antwort auf eine Frage.

Gerade was den Förderverein Sanagarten betreffe, würde man sich über eine Intensivierung des Kontaktes freuen, betonte Judith Anders. „Viel Glück“ lautete die trockene Antwort aus den Reihen der Versammelten. Im Anschluss an die Vorstellung begab man sich in das Gelände, wo Judith Anders die Vorstellungen der Gruppe erläuterte. Geplant ist, das verwilderte Gelände instand zu setzen. Auf der unteren Ebene will man ein Kuppelzelt, eine Feuerstelle und ein Backhaus errichten.

In dem Backhaus könne man das, wie Judith anders sagte, gute Schwarzwaldbrot reaktiviere oder Pizza und Flammkuchen für Veranstaltungen backen. Die ehemalige Liegehalle auf der oberen Ebene soll ein Kulturhaus werden, so die Idee. Das Gebäude soll grundlegend saniert, gedämmt und mit vielen Fenstern versehen werden. Eine Erschließung des Geländes sei geplant, so Judith Anders weiter.

Auf der unteren Ebene des Geländes sollen ein Kuppelzelt, eine Feuerstelle und ein Backhaus entstehen. | Bild: Christiane Sahli

Was die Finanzierung des Projekts betrifft, hat man hinsichtlich Fördermitteln bereits Kontakt zu den Verantwortlichen von Leader (Bereich bauliche Sanierung) und Biosphärengebiet (Gesellschaft, Kultur und nachhaltige Bildung) aufgenommen. Die Leader-Verantwortlichen sähen dabei das Projekt Kultwald „mit vorne dabei“, berichtete Judith Anders. Was den weiteren Zeitplan betrifft, steht die Gründung eines Vereins bevor, derzeit wird noch an der Satzung gefeilt. Man hofft, im kommenden Jahr die ersten Arbeiten in Angriff nehmen zu können.