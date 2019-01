von SK

Herr Probst, eine Erzieherin ist weg und keine Interessentin für die offene Stelle in Sicht. So lautete die Information in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine Kindergartengruppe muss aber von zwei Personen betreut werden. Bleibt der Kindergarten also geschlossen?

Aktuell ist der Kindergarten geöffnet. Bei einem eingruppigen Kindergarten, so wie wir ihn in Menzenschwand haben, müssen grundsätzlich zwei Fachkräfte vor Ort sein. Sofern wir nicht mehr als 15 Kinder aufnehmen, darf die zweite Kraft eine im Umgang mit Kindern geübte Person sein. Wir haben deshalb insgesamt drei Personen eingestellt, die sich diese zweite Stelle teilen.

Sie finden also im Umgang mit Kindern geübte Personen. Ist die Situation damit dauerhaft entschärft?

Für die Unterstützung der „geübten Personen“ sind wir sehr dankbar. Eine Dauerlösung ist dies jedoch nicht. Die Anforderungen steigen, die Warteliste ist lang. Unser Ziel ist es insgesamt, eine moderne, den Standards entsprechende und hochwertige Kinderbetreuung durch Fachkräfte zu gewährleisten.

Ein Gemeinderat fragte in der Sitzung, ob Menzenschwander Kindergartenkinder im Notfall in St. Blasien betreut werden könnten. Die Antwort kam prompt: Der Kindergarten sei voll, es existiere eine Warteliste. Kann es passieren, dass Eltern, deren Kinder in Menzenschwand betreut werden, selbst eine Lösung finden müssen?

Die Kinder, die momentan im Kindergarten Menzenschwand angemeldet sind, können weiterhin betreut werden. Darüberhinausgehende Anfragen mussten wir jedoch bereits ablehnen. Auch deshalb halte ich es für besonders wichtig, dass wir nun mit Hochdruck an der Erweiterung des Kindergartens in St. Blasien arbeiten. Nur so können wir den erfreulicherweise großen Bedarf decken und unsere Gemeinde als attraktiven Standort weiterentwickeln.

Die Kindergartenerweiterung in St. Blasien ist schon lange Thema, das Haus Bourgin soll für einen Neubau weichen. Wie sehen Sie die Zukunft der Kindergärten in der Stadt, wird es in absehbarer Zukunft nur noch eine große Einrichtung geben? Würde so eine Situation, wie sie in Menzenschwand aufgetreten ist, leichter bewältigt werden können?

Eine Bündelung der Kompetenzen an einem Ort, der den rasant steigenden Anforderungen gerecht wird und ein breites Betreuungsangebot bieten kann, ermöglicht sicher einen organisatorisch einfacheren Betrieb. Die Zeit, die den Erzieherinnen zur Verfügung steht, kann intensiver darauf verwendet werden, worauf es ankommt – nämlich die Kinder. Derzeit schreiben wir mit den Kindergärten im städtischen Haushalt einen jährlichen Verlust von über 400 000 Euro. Auch vor diesem Hintergrund könnte eine Bündelung Luft zum Atmen verschaffen. Das alles sind aber zunächst die Zahlen und Fakten. Einer Entscheidung über die Anzahl der Kindergärten muss jedoch eine offene Diskussion vorausgehen, die weitere Faktoren einbezieht.

Zum Hintergrund Zur Person: Adrian Probst ist seit September 2017 Bürgermeister von St. Blasien. Der 29-Jährige setzte sich im ersten Wahlgang mit 83,17 Prozent gegen seine vier Mitbewerber durch. Vor seiner Wahl war Probst Referent für den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord. Adrian Probst ist seit 2015 CDU-Mitglied und Vorsitzender der Bergwacht Schwarzwald.

