von Christiane Sahli

Die Nachfrage im Einzelhandel hat wegen der Corona-Krise stark nachgelassen, in allen Sparten in St. Blasien und Umgebung. Etwas anderes gilt allerdings für Selbstvermarkter. Der Werbe- und Aktivkreis bündelt derzeit die Anfragen aus den Reihen der Mitglieder und leitet diese an die Stadt weiter.