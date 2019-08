von Christiane Sahli

Der Vorwurf des Betrugs hat einem Mann eine Gerichtsverhandlung und eine Verurteilung eingebracht: Innerhalb von drei Wochen hatte der Angeklagte im Jahr 2015 fünf Darlehen in Höhe insgesamt 21 000 Euro von einer Bekannten erhalten und diese nicht zurückgezahlt. Wegen Betruges in fünf Fällen verurteilte ihn die Richterin zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, deren Vollstreckung sie zur Bewährung aussetzte.

Die Anklage

Im Spätsommer des Jahres 2015 hatte der Angeklagte unter Vortäuschung seiner Rückzahlungswilligkeit von der Geschädigten Darlehen über zunächst 6000 Euro, in den folgenden drei Wochen über weitere 5000 Euro, 6000 Euro, 3000 Euro und zuletzt 1000 Euro, erhalten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte räumte ein, ein Darlehen von der Cousine seiner damaligen Freundin in Höhe von 6000 Euro erhalten zu haben. Die Frau habe gesagt, er solle das Geld zurückzahlen, wenn es passe. 4500 Euro von der erhaltenen Summe habe er für den Kauf eines Autos benötigt, die weiteren 1500 Euro habe seine damalige Freundin erhalten, die das Geld für Drogen ausgegeben habe. Im übrigen habe er seiner damaligen Freundin mehrmals Geld zur Weiterleitung an ihre Cousine gegeben, was diese aber nicht getan habe. Mit den weiteren Beträgen habe er nichts zu tun.

Die Sicht der Geschädigten

Ganz anders stellte die Geschädigte das Geschehen dar. Sie habe dem Angeklagten die genannten Summen jeweils in bar übergeben und klar gemacht, dass das Geld nur geliehen sei. Sie habe Ratenzahlung vorgeschlagen, eine Vereinbarung über deren Höhe und Zahlungsdaten habe man aber nicht getroffen. Von einer Rückzahlung an ihre Cousine wisse sie nichts.

Die Sicht der Ex-Partnerin

Die Ex-Freundin des Angeklagten und Cousine der Geschädigten berichtete, dass sie bei dem ersten Darlehen bereits Bedenken gegenüber ihrer Cousine, die sei als gutherzig und naiv schilderte, geäußert habe. Von den weiteren Darlehen habe diese ihr nichts mehr gesagt. Was das erste Darlehen betrifft, habe der Angeklagte ihrer Cousine versprochen, dass er das Geld in einer Woche zurückzahlen werde. Dass sie von dem Darlehen 1500 Euro erhalten habe, sei nicht richtig. Von dem Autokauf seien 500 Euro übrig geblieben, die sie zunächst verwahrt und dann auf ausdrückliche Anweisung ihrer Cousine an den Angeklagten übergeben habe. Von diesem habe sie nie Geld zur Weiterleitung an ihre Cousine erhalten.

Die Möglichkeit einer Verständigung

„Es ist seine Masche, sich Frauen anzulachen, mehrere gleichzeitig, denen er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen das Geld aus der Tasche zieht“, sagte die Zeugin in Richtung des Angeklagten. Sie habe eine Bekannte mitgebracht, die dies bestätigen könne, fuhr die Frau fort. Gemeinsam mit den Verfahrensbeteiligten erörterte die Richterin die Möglichkeit einer Verständigung, wie sie in der Strafprozessordnung vorgesehen ist. Gegenstand dieser Verständigung dürfen unter anderem nur die Rechtsfolgen sein, die Inhalt des Urteils und der dazugehörigen Beschlüsse sein können, Bestandteil der Verständigung soll ein Geständnis sein. So sieht es die entsprechende Rechtsvorschrift vor.

Die Sicht der Richterin

Die Richterin erachtete angesichts der teils einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen sieben und elf Monaten für schuld- und tatangemessen und erklärte, diese Freiheitsstrafe könne zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und der Angeklagte stimmten zu, der Angeklagte räumte die ihm zur Last gelegten Taten ein und bedauerte diese.

Strafe zur Bewährung

Verteidiger Patrick Steiger legte aber noch den, wie er sagte, Finger in die Wunde. Über die Rückzahlungsmodalitäten sei nie gesprochen worden, aber diese Problematik stelle sich angesichts der Verständigung nicht mehr. Richterin Lämmlin-Daun verurteilte den Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, deren Vollstreckung sie trotz dessen Vorstrafen zur Bewährung aussetzte. Bislang sei der Angeklagte nur zu Geldstrafen verurteilt worden, weshalb davon auszugehen sei, dass er sich die Freiheitsstrafe zur Warnung dienen lasse und keine Straftaten mehr begehen werde. Zudem ordnete die Richterin die Einziehung des Wert­ersatzes in Höhe von 21 000 Euro an.