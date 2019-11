von Sebastian Barthmes

Zu seinem Beruf ist Markus Seidel eher zufällig gekommen – aber im Nachhinein hat er genau die richtige Entscheidung getroffen: Der Beruf macht ihm Spaß. Nachdem er im Jahr 2014 die Fürstabt-Gerbert-Schule mit der mittleren Reife verlassen hatte, entschied er sich für die einjährige Berufsfachschule in Waldshut-Tiengen. Die solle die jungen Menschen auf eine Ausbildung vorbereiten und ermögliche es einem Lehrling sogar, ein Lehrjahr zu überspringen. Auf alle Fälle helfe der Besuch der Berufsfachschule, „in die Ausbildung gut reinzukommen“, sagt Markus Seidel. Welchen Beruf er aber wählen würde, wusste er anfangs noch nicht, erinnert sich der junge Mann.

Komplexe Anlagen muss er in seinem Beruf aufbauen können.

Zum Konzept der Berufsfachschule gehöre ein wöchentliches Praktikum, das er bei A.P.F. Elektrotechnik in St. Blasien absolvierte. Sein Chef Andreas Fritz habe ihm dann eine Lehrstelle angeboten. Ein handwerklicher Beruf war für Markus Seidel naheliegend: „Ich war schon immer technisch interessiert“, sagt er. Zu Hause habe er schon immer Kleinigkeiten gebastelt, erinnert sich Markus Seidel. Klar sei ihm deshalb gewesen, dass „Holz nicht mein Werkstoff“ ist.

Praktikum zur Berufsorientierung

Schon während seiner Schulzeit an der Fürstabt-Gerbert-Schule hat er sich mit der Berufswahl befasst. Als das Praktikum zur Berufsorientierung (Bors) anstand, sei er mit der Suche nach einem geeigneten Platz spät dran gewesen. Und als „nichts anderes gefunden“ hatte, kam ihm die Gelegenheit, das Bors-Praktikum bei Andreas Fritz zu absolvieren, gerade recht. Aber danach seien seine Interessen zunächst wieder in eine andere Richtung gegangen, erinnert sich der junge Erwachsene.

Häusern Stefanie Zumkeller meistert den Spagat zwischen Beruf und Kindern Das könnte Sie auch interessieren

Erst als er während der Zeit auf der Berufsfachschule regelmäßig bei APF war, fiel die Entscheidung, dort eine Ausbildung zu beginnen. Und mit der Zeit ist seine Motivation immer stärker geworden und „ich habe immer versucht, die Arbeit so gut es geht zu machen. Und dann hat es anscheinend geklappt.“ Wie alle anderen Auszubildenden war er im Februar zur Gesellenprüfung angetreten.

Dachsberg Künstlerinnen aus Bernau und Dachsberg stellen in der Schweiz aus Das könnte Sie auch interessieren

In einem Teil der Prüfung musste er sich mit einer normalen Hausinstallation befassen, eine weitere Aufgabe war die Steuerung einer Holzhackschnitzelanlage. Für die jeweiligen Aufgaben bekommen die angehenden Fachkräfte einen genauen Plan und Erläuterungen. Nachdem sie die Projekte abgeschlossen hatten, stand die „Übergabe an die Kunden“ an – in dem Fall waren es die Prüfer – und sie mussten fachliche Fragen beantworten. Auch der Abschluss der Berufsfachschule war Teil des Gesamtergebnisses seiner Gesellenprüfung, das zur Teilnahme am Wettbewerb auf Kammerebene qualifiziere.

Laufenburg Lukas Müller ist bester IHK-Absolvent aus dem Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Dort musste er dann innerhalb von fünf Stunden den Rauchmelder in einer Mietwohnung so programmieren, dass der Alarm auch in der Wohnung des Vermieters ankommt. Stimmt die fachliche Ausführung, ist die Installation optisch in Ordnung, wie sieht der Unterverteiler aus und funktioniert alles so, wie es vorgegeben war? All das berücksichtigten die Juroren bei ihrer Bewertung.

Stolz auf das Ergebnis

Auf sein Ergebnis ist Markus Seidel stolz, auch wenn die Erstplatzierten alle ähnlich gut abgeschnitten haben. Der Sieg auf Kammerebene brachte ihm die Teilnahme am Landesentscheid im Oktober ein. Dort sei die zu lösende Aufgabe komplexer gewesen, „da geht es in das Programmieren hinein“, erläutert er. Seidel hatte eine Ladestation für E-Bikes aufzubauen und zu programmieren.