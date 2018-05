St. Blasien Ein Generationswechsel am Kolleg St. Blasien steht an

Ein Generationswechsel am Kolleg St. Blasien steht an

Ein Generationswechsel am Kolleg St. Blasien steht an. Hubert Müller wechselt als Schulleiter nach Genua und Ralph Mertens geht in Pension.

Zum Schuljahresende endet die Berufszeit des stellvertretenden Schulleiters Ralph Mertens. Während er sich auf den Ruhestand freut, bereitet sich Schulleiter Hubert Müller auf eine neue berufliche Herausforderung vor – er wechselt nach diesem Schuljahr erneut an eine deutsche Auslandsschule. Neue stellvertretende Schulleiterin wird Cathrin Stoll.

Für viele Mitglieder des Kollegiums war es eine heftige Überraschung, als Hubert Müller kurz vor den Osterferien seinen Abschied ankündigte. Vor sieben Jahren kam er aus Alexandria nach St. Blasien, nun zieht der 60-Jährige weiter nach Genua. Er habe immer verfolgt, was an den deutschen Auslandsschulen läuft, erzählt er, und dann wurde im vergangenen Sommer die Stelle des Schulleiters der Deutschen Schule Genua veröffentlicht. Drei Bewerber, darunter Müller, hat die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Köln der Schule in Genua schließlich vorgeschlagen. Vor mehr als einem Monat reiste er dann zum Vorstellungsgespräch – auch dem Kollegium, das ein Votum abzugeben hatte, stellte er sich vor.

Und dann kam die Zusage: Hubert Müller wird also ab dem neuen Schuljahr für einen Kindergarten, eine Grundschule und ein Gymnasium zuständig sein. Die „Scuola Germanica di Genova“, die zu den ältesten deutschen Auslandsschulen gehört, wird im Jahr 2019 ihr 150-jähriges Bestehen feiern.

Für ungefähr 400 Schüler, davon 90 Prozent Italiener, wird Hubert Müller Verantwortung tragen. Der Schule in Genua sei klassische Bildung wichtig, als Lateinlehrer komme ihm das gelegen. Bis es so weit ist, muss er sich noch mit vielen Dingen beschäftigen – zum Beispiel sollte er ein wenig Italienisch lernen. Die Abiturprüfung werde unter Aufsicht der deutschen Kultusministerkonferenz abgelegt, der Lehrplan entspreche dem in Thüringen. Mit dem italienischen Staat sei genau abgesprochen, welche Fächer auf Italienisch unterrichtet werden müssen. Müller muss sich nicht nur in einen neuen Lehrplan einarbeiten, viele neue Namen und ein neues Umfeld kennenlernen, das in der Stadtmitte gelegene Schulgebäude soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Gespannt ist auch Ralph Mertens auf die Zukunft. Bis zu seinem Abschied am Schuljahresende wird er seine Nachfolgerin in die Aufgaben einarbeiten. 1979 kam er an die Schule, seit 1992 ist er stellvertretender Schulleiter. Mertens, der ein Organisationsgenie sei, „hat das Kolleg geprägt“, sagt Müller. Zu seinen Aufgaben gehört oder gehörte zum Beispiel die Organisation der Abiprüfungen oder die Gestaltung des Stundenplanes. „Es war eine spannende Zeit“, sagt Mertens. Die größte Veränderung in dieser Zeit sei, dass sich das Verhältnis zwischen Internatsschülern und Externen umgekehrt habe – heute sind es rund 580 externe Schüler und 205 Interne. Sicher, auch die Familiensituation habe sich in dieser Zeit verändert, sagt Müller, außerdem sei das Kolleg viel internationaler als in seinen Anfangsjahren. Als Beispiel nennt er die Euroklasse, die sich längst etabliert habe, und den Chinesischunterricht – Chinesisch sei sogar ein Abiturfach.

Cathrin Stoll ist seit 2002 Lehrerin am Kolleg. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in der Mitarbeitervertretung, außerdem gehört sie zur IT-Gruppe (kümmert sich um neue Computertechnik und deren pädagogischen Einsatz) und zur Steuerungsgruppe, in der Lehrer zusammen mit Erziehern und Eltern die Schule konzeptionell weiterentwickeln. „Deshalb weiß ich durchaus, was auf mich zukommt“, sagt sie. Das nächste Schuljahr werde also „glatt beginnen“, sagt Müller, der Übergang werde gut gelingen. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht klar. Die Stelle ist ausgeschrieben, Bewerber möchte Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes dem Kollegium Mitte Mai vorstellen.