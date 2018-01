St. Blasien Drei Jahrzehnte das Gesicht der Polizei: Bernhard Müller geht in den Ruhestand

Drei Jahrzehnte das Gesicht der Polizei: Bernhard Müller geht in den Ruhestand

Bernhard Müller, der Leiter des Polizeipostens St. Blasien, geht in den Ruhestand. Während seiner Dienstzeit hatte er es auch mit heiklen Sicherheitslagen zu tun – etwa mit dem Terror der Roten Armee Fraktion. Mit einer offiziellen Feierstunde im Kursaal wurde er nun verabschiedet.

Eine Ära ist zu Ende – dass ein Polizeiposten über drei Jahrzehnte den gleichen Chef hat, ist eine Seltenheit. Bernhard Müller übernahm am 19. Oktober 1987 die Leitung der Dienststelle, jetzt wurde er offiziell verabschiedet. Sein Dienst endet Ende des Monats. Bis die Nachfolge geregelt ist, wird Bernhard Müllers Stellvertreter Thomas Zimmermann die Leitungsaufgaben übernehmen.

Der Kursaal war gut gefüllt mit Kollegen aus unterschiedlichen Dienststellen des Reviers Bad Säckingen und darüber hinaus. Fast alle Bürgermeister der Kommunen im Bereich des Polizeipostens (Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien), seine Familie und Freunde waren zu seiner Verabschiedung gekommen. Das Freizeitpolizeimusikorchester des Polizeipräsidiums Freiburg unterstrich den festlichen Charakter.

„Es war eine heiße Zeit“, erinnert sich Bernhard Müller an die Anfänge bei der Polizei. Die Ausbildung sei sehr militärisch gewesen, sogar mit Handgranaten und Maschinengewehren mussten sie umgehen. Außerdem prägte der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) die damalige Zeit. Er selbst war als junger Beamter anfangs im Objektschutz tätig – auch vor der Privatwohnung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback.

Nach seiner Nachtschicht war er schon zu Hause, als die RAF Buback und seine beiden Begleiter im Auto ermordeten. Die großen Gefahren änderten sich, später kamen Amok-Lagen dazu, heute geht es um die allgemeine Terrorgefahr.

Neben seiner Arbeit in St. Blasien war Müller auch überörtlich tätig: Sieben Jahre war er stellvertretender Vorsitzender des Personalrates der damaligen Polizeidirektion Waldshut. Und als Gruppen- und Zugführer einer Einsatzhundertschaft war er an vielen Orten im Einsatz – zum Beispiel bei Demonstrationen gegen die Wohnungsknappheit in Freiburg. „Die Demonstranten hatten ja recht“, sagt Müller, gegen die Wohnungsnot musste man etwas unternehmen. Und dennoch habe er sie als Polizist trotzdem zurückdrängen müssen. „Das war eine Zeitlang sehr zwiespältig für mich“, erinnert er sich.

Im Mittelpunkt seiner Arbeit stand aber der Polizeiposten St. Blasien. „Schöne Erinnerungen bleiben eher als belastende“, sagt Bernhard Müller. Dennoch, die Suche nach Vermissten habe ihm beispielsweise immer keine Ruhe gelassen. Und auch schockierende Lebens- und Wohnsituationen habe er erlebt. „Da ist man zum Teil schon erschrocken“, sagt Müller. Insgesamt erfahre die Polizei in dem ländlichen Gebiet eine große Wertschätzung. Selbst Menschen, gegen die man als Polizist vorgehen musste, hätten das der Privatperson Müller nicht übel genommen.

„Man kennt Dich mit Ecken und Kanten“, sagte Albert Zeh, Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen, bei der Verabschiedung. Müller sei ein zuverlässiger Kollege, bei dem man stets gewusst habe, woran man ist. Der Polizeihauptkommissar sei eine Marke, das Gesicht der Polizei in St. Blasien und dem Umland gewesen, lobte Zeh.

Die offizielle Verabschiedung überließ er Berthold Fingerlin, dem Leiter der Direktion Reviere im Polizeipräsidium Freiburg. Fingerlin und Müller sind Weggefährten, seit sie 1976 gemeinsam die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Lahr begonnen hatten. Ehrlich und zuverlässig sei Bernhard Müller und zudem ein Postenleiter, der sich stets kämpferisch für die Belange seiner Dienststelle einsetzte.

Mit der Übernahme der Postenleitung habe sich ein Berufswunsch erfüllt, sagte Müller. Hier habe er Führungsaufgaben und den Kontakt zur eigentlichen Polizeiarbeit gehabt. Nach wenigen Jahren sei er so in der Region verwurzelt und mit dem Polizeiposten verbunden gewesen, dass er nie ein Bedürfnis gehabt habe, die Domstadt zu verlassen. Alles habe hier gepasst, sagte Müller, von den Bürgermeistern habe er stets Unterstützung erfahren, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und anderen Hilfsorganisation sei sehr gut gewesen, ebenso die Kooperation mit Justiz und Schulen.