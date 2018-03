St. Blasien Domchor beteiligt sich bei internationalem Fest

Zusammen mit mehreren Chören aus Frankreich, Österreich und Deutschland werden die Sänger aus St. Blasien in der Abteikirche Ottmarsheim auftreten.

St. Blasien – An einem internationalen Projekt wird sich der Domchor im Herbst und im kommenden Jahr beteiligen. Zusammen mit mehreren Chören aus Frankreich, Österreich und Deutschland werden die Sängerinnen und Sänger aus St. Blasien in der Abteikirche Ottmarsheim auftreten. Über das Vorhaben berichtete Dirigent Michael Neymeyer in der Hauptversammlung des Chores im Dom-Hotel.

Fast 1000 Jahre alt ist der achteckige Kirchenbau in der elsässischen Gemeinde Ottmarsheim. Nach einem Brand im Jahr 1991 wurde sie in mehreren Bauabschnitten restauriert – der letzte Abschnitt soll 2019 abgeschlossen werden. Gefeiert werden soll das mit einem Chorfestival im Frühsommer 2019, berichtete Michael Neymeyer. Dazu eingeladen werden acht Chöre (je einen für die acht Seiten der Kirche). Sieben der Chöre sind in Orten entlang der „Via Habsburg" zu Hause, außerdem ist auch der Dom-Chor aus Aachen eingeladen, da der dortige Dom Vorbild für den Bau der Ottmarsheimer St. Peter und Paul-Kirche war.

Vor dem großen Chorfestival im kommenden Jahr wird jeder der eingeladenen Chöre zusammen mit dem örtlichen Jugendchor einen Konzertabend gestalten, sagte Neymeyer. In der Pfingstwoche 2019 wird der St. Blasier Dom-Chor dann zusammen mit einem Chor aus Wien, dem Domchor Innsbruck, einem Chor aus Stams, dem Münsterchor Konstanz sowie Chören aus Colmar und Lyon und Aachen die Carmina Burana aufführen. Begleitet wird der 300 Sänger starke Festivalchor von einem Orchester aus Mulhouse. Für das eigene Konzert im November 2018 werde der Dom-Chor mehrere Lieder einstudieren, kündigte der Chorleiter an. „Wir haben viel Zeit zum üben“, fügte er an. Alle Kosten, beispielsweise für die Übernachtung, werden von den Organisatoren übernommen, erläuterte Neymeyer.

Bevor der Chorleiter das neue Projekt vorstellte, blickte er auf die vergangenen Monate zurück: Er sei mit dem musikalischen Niveau und dem Probenbesuch sehr zufrieden, sagte er. Im Laufe des Jahres habe der Chor „einige große Werke“ gesungen – „Wir haben alles gut gemeistert“, lobte der Chorleiter.

Die musikalische Gestaltung der großen Kirchenfeste, die Unterstützung des Kollegschores während des Pfingstfestes, ein ökumenischer Gottesdienst im Kurpark – viele Termine nahmen die Sängerinnen und Sänger war. Sie sangen auch bei der Verabschiedung des evangelischen Gemeindepfarrers Traugott Weber und der Chor unternahm auch einen Ausflug an den Bodensee.

Die 46 Sänger kamen zu 33 Proben zusammen und hatten elf Auftritte, berichtete Chronistin Gertrud Reuter-Dieringer. „Alle Stimmen sind fleißiger geworden“, wusste Schriftführerin Dorothea Bennewitz zu berichten, etliche Mitglieder seien bei mehr als 90 Prozent der Proben und Auftritte dabei gewesen.

Chorpräses Pater Josef Singer bedankte sich herzlich „für das, was der Chor für ein gutes Gemeindeleben beigetragen hat“. Man spüre, dass sich der Chor als Teil der Gemeinde verstehe. Und Bürgermeisterstellvertreter Manfred Leber, der selbst Mitglied im Dom-Chor ist, bedankte sich für die Beteiligung an den Domfestspielen – der Chor bilde das Fundament des Domfestspielchores und trage überhaupt auf vielfältige Weise zum kulturellen Leben in der Stadt bei.