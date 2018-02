St. Blasien Dieter Stark, Vorsitzender des Musikvereins Albtal, kündigt seinen Rückzug an

Dieter Stark ruft den Musikverein Albtal zur Nachfolgersuche für den Leitungsposten auf. Werbung um Nachwuchs genießt weiterhin hohe Priorität.

Der Musikverein Albtal blickte auf gelungene Veranstaltungen zurück. Der Verein kann auf Kontinuität zählen, wie die ohne Veränderungen abgelaufenen Wahlen bezeugen. Es konnten sogar zwei neue Mitglieder in die Reihen der Aktiven aufgenommen werden. Dennoch mahnte der Vorsitzende des Vereins, Dieter Stark, die Suche nach weiterem möglichen Zuwachs an und gab auch zu verstehen, dass der Verein in absehbarer Zukunft einen neuen Vorstand ausfindig machen sollte, da er bei der nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen werde.

Vor seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr dankte Stark den Aktiven sowie den Helfern für ihr Engagement. Bürgermeister Adrian Probst hatte den Dank der Stadt St. Blasien für den Einsatz des Vereins bei diversen Anlässen in schriftlicher Form übermittelt. Die Berichte von Schriftführerin Alina Gäng und Kassiererin Veronika Michalski wurden krankheitsbedingt ebenfalls stellvertretend verlesen. Beisitzerin Alena Ebner fügte die Statistik der 46 Proben und 17 Anlässe des Vorjahres hinzu. Der Probendurchschnitt lag demnach bei 82 Prozent. Immer dabei gewesen war Trompeter Hugo Mutter, bei der Statistik über die Auftritte teilen sich Alina Gäng und Toni Kaiser den ersten Rang.

Mit großer Freude wurden Tom Alex, der von der Jugendausbildung zu den Aktiven wechselt, sowie dessen Vater Andreas als Wiedereinsteiger auf der Trompete im Orchester begrüßt. Erfreut nahmen die Aktiven auch zur Kenntnis, dass Dorothea Patzak sich bereit erklärt hat, sich künftig um die Trachten und vielleicht auch um die Noten des Vereins zu kümmern. Stark bezeichnete das vergangene Jahr insgesamt als gelungen, wenngleich beim Jahreskonzert im Dezember Aushilfen engagiert werden mussten.

Dirigent Martin Kaiser hatte zusammen mit seinem Ensemble zudem für ein hörenswertes Osterkonzert gesorgt, und auch der böhmisch-mährische Frühschoppen im September, bei dem der Verein neben den Bötzberg-Musikanten auch den Musikverein aus dem österreichischen Gaißau begrüßen konnte, stieß auf positive Resonanz bei den Zuhörern. Der Kontakt zu Letzterem soll auf jeden Fall aufrecht erhalten werden, eventuell mittels eines Ausflugs in diesem Jahr.

Die Veranstaltungen zu Ostern, im Spätsommer und vor Weihnachten sollen wieder die musikalischen Höhepunkte des Vereinsjahres darstellen. Zudem stehen wieder traditionell die musikalische Begleitung des Kirchenfests in Schlageten und des Bernhardsfests in Immeneich auf dem Plan.

Außerdem will der Musikverein das Bezirksmusikfest in Amrigschwand besuchen und ein Frühschoppenkonzert im Rahmen des Holzbildhauersymposiums in St. Blasien anbieten. Ein kleiner Ausflug in die Rothaus-Brauerei soll die Aktivitäten abrunden. Dann werden sicherlich auch die neu angeschafften Freizeithemden des Vereins zum Einsatz kommen.