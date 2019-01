von sk

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag ein Hotel in St. Blasien heimgesucht. Der oder die Täter drangen laut Polizeibericht gewaltsam in das Gebäude ein und hebelten eine Tür zum Gastraum auf. Aus einer Thekenschublade wurde eine blaue Geldkassette gestohlen, die allerdings leer war.

Im Kühlraum entwendeten die Diebe circa 15 Kilogramm Frischfleisch wie Roastbeef und Kalbsrücken. Ebenso nahmen sie eine halbe Schwarzwälder Kirschtorte mit. Weitere Räume im Hotel wurden nicht betreten.

Der Polizeiposten in St. Blasien (Telefon 07672/92 22 80) hat die Ermittlungen aufgenommen.