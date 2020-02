von Ulrike Spiegelhalter

Die neugewählten Kirchenältesten wurden in der Christuskirche in ihr Amt eingeführt. Pfarrerin Renate Hartwig aus Waldshut segnete sie für die kommenden sechs Jahre. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Bärbel Komm an der Orgel und Norbert Kumm, Trompete.

Pfarrerin Hartwig hatte ihre Predigt passend auf die Aufgaben der Kirchenältesten ausgerichtet, die sich unter anderem für die Belange der Kirche und der Gläubigen engagieren sollten. Dies könne jedoch nicht immer perfekt sein, so könne man auch schon mal anecken, wichtig sei vielmehr das Leben in der Gemeinschaft als Christen. Traditionen und auch Vorschriften stützten diese Gemeinschaft, sagte sie. Gott schicke seine Diener zu den Menschen – „gehet hin in alle Welt“, habe er gesagt – deshalb sollen diese nicht warten, bis sie in den Gottesdienst kommen, sondern zu ihnen hingehen. Ein wichtiger Dienst sei es, die Menschen zu besuchen, sie zu begleiten, in der Gemeinschaft zu stärken und zu unterstützen.

Kirchenälteste bringen viel Erfahrung mit

Die Pfarrerin gab dann bekannt, dass alle sechs Kirchenältesten, die zur Wahl gestanden hatten, wiedergewählt und ihre Wahl bestätigt wurde. Das bezeichnete sie als wichtig für das Gemeindeleben, da sie gerade in den Zeiten der Vakanz Kontinuität und langjährige Erfahrung mitbrächten: Heidrun Spitz übt das Amt seit 2001 aus, Andreas Fritz und Renate Kuby-Huber seit 2007, Werner Gassert und Irina Batt-Hoffmann seit 2013. Barbara O‘Reilly gehört dem Gremium seit Oktober 2018 an.

Pfarrerin Hartwig führte an, dass die sechs Kirchenältesten sich für die Dienste und Aufgaben nach der Ordnung der Landeskirche verpflichteten, die Gemeinde zu leiten und auf Ordnung in der Kirche zu achten. Sie erteilte ihnen den Segen des Herren. Die vier anwesenden Ältesten bestätigten ihre Bereitschaft dazu mit einem „Ja, so wahr mir Gott helfe“. Heidrun Spitz und Renate Kuby-Huber waren verhindert und konnten an der Einführung und Segnung nicht teilnehmen. Nach dem Gottesdienst traf man sich im Saal unter der Kirche zu einem kleinen Sektempfang. Die Kirchenbesucher hatten Gelegenheit, ihren Kirchältesten zur Wiederwahl zu gratulieren und alles Gute zu wünschen für ihr nicht so einfaches Amt ohne Pfarrer.