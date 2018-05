Pädagoge Wolfgang Endres und Pater Clemens Blattert, Leiter der Zukunftswerkstatt des Jesuitenordens in St. Georgen bei Frankfurt, halten am Kolleg St. Blasien einen Vortrag zum Thema „Wonach sich Jugendliche heute sehnen“.

„Wonach sich Jugendliche heute sehnen“ – diesem Thema gingen der Pädagoge Wolfgang Endres und Pater Clemens Blattert, Leiter der Zukunftswerkstatt des Jesuitenordens in St. Georgen bei Frankfurt, am Kolleg in einem Dialogvortrag nach.

Weniger gute Noten, Geld und Shoppen, sondern vielmehr die Sehnsucht nach Geborgenheit und der Wunsch „Mainstream“ zu sein, spielt für die Jugendlichen eine große Rolle, stellte Wolfgang Endres, vom Vorsitzenden des Fördervereins Georg Jahn schmunzelnd als „Erziehungsguru“ bezeichnet, das Ergebnis einer Studie vor.

Wichtig sei es, da waren sich die Vortragenden einig, die jungen Menschen nicht in Systeme zu pressen, sondern ihnen Freiraum, einen Raum, in dem sie sich entwickeln und Talente entdecken können, einzuräumen. „Haben Sie Zutrauen zu Ihren Kindern und geben Sie sie frei“, gab Clemens Blattert den Eltern mit auf den Weg, denn: „Zutrauen gibt Rückenwind“.

Interessen berücksichtigen

Viel hänge aber auch davon ab, ob es gelänge, die Leidenschaft der Jugendlichen zu entfachen, weiß Endres aus eigener Erfahrung. Eltern und Pädagogen seien insoweit angehalten, nach dem Geschmack und den Interessen der Jugendlichen zu fragen. Und Blattert ergänzte, die Kunst des Pädagogen sei es, hinter die Kulissen zu blicken.

Viele Jugendliche leiden unter Verlustängsten, denen die Gefahr innewohne, diejenigen zu überhöhen, die man zu verlieren befürchte, etwa die Familie nach dem Auszug aus dem elterlichen Haushalt, sagte Blattert. Für junge Erwachsene gehe es dann darum, andere, tragfähige Wurzeln zu finden. Was die von den Jugendlichen sehr groß geschrieben Treue in einer Partnerschaft betrifft, bestehe jedoch auch Gefahr, nur noch für den Partner zu leben. Wichtig sei aber auch die Treue zu sich selbst, eine Überhöhung des Partners könne zu einer Verknechtung führen, warnte der Pater.

In der Zukunftswerkstatt des Jesuitenordens werden Menschen zwischen 18 und 30 Jahren darin unterstützt, ihre Einmaligkeit und ihre Berufung zu entdecken, erklärte Pater Blattert. Es sei kein Ort zum Bleiben, sondern eine Durchgangsstation, um zur Ruhe zu kommen und der Frage nach dem Sinn nachzugehen. Unterstützt würden die jungen Menschen auch dabei, in Begegnung mit Gott zu kommen und den Glauben selbstständig zu leben.

Wichtig sei dabei das Treffen des Einzelnen mit anderen jungen Leuten, die ebenfalls auf der Suche seien und Zweifel hätten, es sei ermutigend, zu wissen, dass es auch anderen so gehe, fuhr der Pater fort. Das Fazit seines Vortrags lautete: „Die Kunst des Müllers besteht darin, die Schale des Korns zu lösen, ohne den Kern zu verletzen. Dies gilt auch für die Pädagogik.“