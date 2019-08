von Karin Steinebrunner

Bei seinem Rundgang in St. Blasien am Freitag nahm sich Landrat Martin Kistler die Zeit, mit jedem Holzbildhauer ins Gespräch zu kommen. Judith Franke erklärte, in ihr Werk fließe immer viel auch von der Atmosphäre bei der Arbeit mit ein. „In St. Blasien habe ich eine so gute Zeit gehabt, dass meine Skulptur viel bunter und strahlender sein wird als das Modell“, gesteht sie.

Alex Aras Werk wirkt auf den ersten Blick beinahe abstrakt. Erst beim zweiten Hinschauen entpuppt sich die Skulptur mit ihrer zarten Konturierung als Ballettschuh. Kistler unterhielt sich mit ihm über Barcelona und mit Kristina Yosifova-Gschaider fachsimpelte er über Bulgarien.

Faszinierender Effekt

Fasziniert war er vom Effekt, den ihm Eberhard Rieber vorführte. Der hatte seine „Schleichende Gefahr“ in Gestalt einer Raubkatze gerade mit dem Bunsenbrenner geschwärzt und demonstrierte an einer Stelle, wie er anschließend die Holzstruktur mit einer Drahtbürste sichtbar macht. Interessiert ließ sich Kistler von Michelina Consalvo deren „Schlaf der Chrysalis“ erklären. Ihre Figur stellt das Schlüpfen des Schmetterlings dar, übertragen auf den Menschen, dem sich in dieser letzten Transformation das Geheimnis des Lebens offenbart, das den Tod lediglich als Übergang zu neuem Leben definiert.

Der aus Syrien stammende Aktham Abdulhamid freute sich über die Resonanz beim Publikum. Manche Besucher kämen jeden Tag, verrät er, um den Fortschritt der Skulptur zu beobachten. Christel Steier ihrerseits schwärmte über den Bildungsgrad, den Humor und die Professionalität der diesjährigen „tollen Truppe“. Nicht nur gebildet und humorvoll sind die Teilnehmer indes, sondern zudem sehr hilfsbereit. Das durfte die Ägypterin Mariam Radwan erfahren, deren Säge nicht recht funktionieren wollte und kurzerhand Hilfe bekam.

Bunte Vielfalt des Schwarzwaldes

Staunend stand Kistler vor Josef Briechles Interpretation des „Wälders“, der sich, so der Kommentar des Landrats, „als bunter Hund“ entpuppt. Briechle erläuterte dazu, er sehe darin die bunte Vielfalt des Schwarzwaldes. An Karin Hofers „Kubusturm mit sitzender Person“ faszinierte Kistler die fragile Balance der aufgestapelten Quader. Und bei Maximilian Fließbachs „Hagia Sophia Monstranz“ die Patina, die der Künstler den kupfernen Buchseiten gekonnt verliehen hat.

Probesitzen auf der Skulptur

Fabian Rucco lud Adrian Probst gleich zum Probesitzen auf seiner Skulptur ein, und Kistler zeigte sich angetan von der klassischen Form des Gesichts, die der Iraner Amin Balaghi Inalou seiner Fruchtbarkeitsgöttin „Anahita“ verliehen hat.

„Der Handwerker liebt sein Werkzeug“, erklärte Michael Steigerwald, was läge da näher, als der Eleganz einer Zange mittels zierlicher Beine und Stöckelschuhen weibliche Züge zu verleihen. Die schlanken Figuren Volker Sesselmanns erinnerten Kistler an den Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti. Geradezu philosophisch wurde er im Gespräch mit Künstlerpaar Pialeto, deren Feuerskulpturen, wie er sich ausdrückte, stets „im Moment der Geburt dem Tod geweiht“ sind, nachdem er die Erklärung gehört hatte, das Kunststück bei ihrer Arbeit bestehe darin, die Skulptur in Schichten abbrennen zu lassen.

Aktentasche animiert zum Anpacken

Mit Christel Steier philosophierte er anschließend angesichts ihres roten X-Chromosoms über die Müßigkeit der Frage nach Henne und Ei, und beim Anblick von Michael Weicks „Aktentasche“, die ihn dazu animierte, am Griff anzupacken, entwickelte er doch recht zwiespältige Gefühle mit dem Wissen im Hinterkopf, gerade seinen letzten Ferientag in St. Blasien zu verbringen.

Die Künstler und was hinter ihren Skulpturen steckt

