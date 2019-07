von Christiane Sahli

Die ehemalige evangelische Kirche ist seit längerem immer wieder ein Ort für hochkarätige Veranstaltungen. Nun stand erstmals eine Lesung auf dem Programm, der Verein Winterhalter in Menzenschwand hatte den Freiburger Journalisten Hubert Matt-Willmatt eingeladen. Er las Passagen aus dem badischen Jugendbuchklassiker „Die abenteuerliche Reise des kleinen Schmiedledick mit den Zigeunern“ und informierte über die Autorin, Dorfschullehrerin Elisabeth Walter (1897 bis 1956).

Die Geschichte des kleinen Schmiedledick

Der kleine Schmiedledick lebt in dem Hotzenwalddorf Mondschein (Hänner). Eines Tages wird er von Zigeunern entführt und muss mit ihnen aus der Heimat fortziehen. Er, der an einem Sonntag geboren wurde und in einer Wiege aus Holz des Hohenkrähen (Berg vulkanischen Ursprungs im Hegau) lag, ist der Einzige, der den Poppelegeist vom Hohenkrähen erlösen kann. Die Zigeuner erhoffen, sich so den Schatz des Hohenkrähen sichern zu können.

St. Blasien Der Verein Winterhalter in Menzenschwand baut in der Erlöserkirche in Menzenschwand sein neues Museum Das könnte Sie auch interessieren

Der Poppelegeist stellt dem Jungen drei Bedingungen: Er muss ein Jahr seinen freien Willen aufgeben, über seine Erlebnisse Stillschweigen bewahren und ein Tagebuch mit den wichtigen und lehrreichen Erlebnissen schreiben. Da die Erfüllung der Bedingungen in seinem Heimatort nicht möglich ist, zieht Schmiedledick mit den Zigeunern weiter und lernt dabei seine badische Heimat näher kennen. Wie die Geschichte ausgeht, verriet er nicht, man kann es sich aber denken.

Kinderbuch war lange Zeit ein Schulbuch

Das 1930 erschienene Buch der 1897 in Kippenheimweiler geborenen Autorin wurde gleich in einer Auflage von 26 000 gedruckt, denn es diente einige Jahre lang als Schulbuch, in dem die Schulkinder viel über badische Geschichte, Kunst, Literatur und Kultur, Geologie und Geografie erfuhren. In vielen dieser Beschreibungen sei der erhobene und katholische Zeigefinger der Autorin zu spüren, sagte Matt-Willmatt.

St. Blasien Eine Restauratorin sieht sich derzeit das Mauerwerk der Martinskirche in Menzenschwand ganz genau an Das könnte Sie auch interessieren

Als tief religiöse Katholikin weigerte sich Elisabeth Walter, in der NS-Zeit in die Partei einzutreten, und wurde fortan von den Nazis verfolgt, ihr Buch verschwand aus Schulen und Büchereien. 1951 wurde der „Schmiedledick“ überarbeitet und erschien in einer Auflage von 70 000. Hubert Matt-Willmatt hat das Buch inzwischen mehrfach mit einer Biografie der Autorin herausgebracht.

Was den heute als politisch nicht mehr als korrekt angesehenen Titel des Buches betrifft, sagte Matt-Willmatt: Elisabeth Walter sei es nicht darum gegangen, die Zigeuner zu diskriminieren. Im Gegenteil, ihr sei es wichtig gewesen, über diese „wunderbaren Menschen“ zu berichten, betonte er.