St. Blasien Die Stadtmusik und die Jugendkapelle St. Blasien präsentieren schwungvolle Melodien

Stadtmusik und Jugendkapelle St. Blasien reißen das Publikum beim Jahreskonzert mit. Ehrungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Große Musik, Leidenschaft und Können vereinten sich beim Jahreskonzert der Stadtmusik und der Jugendkapelle St. Blasien. In den Adern der Musiker floss das Feuer, das durch Dirigent Jochen Stich entfacht wurde. Das Publikum ließ sich mitreißen. Stich übernahm den Platz von Dirigent Paul Maurer, dem die Musiker für 15 Jahre Dienst dankten.

Vorsitzender Jürgen Mayer gratulierte Walter Hirt für 50 Jahre, Oliver Kunzmann für 25 Jahre, Bettina Michel und Sebastian Stein für 20 Jahre im Verein. Leichtigkeit und Gewandtheit gab Ehrenbürger Wolfgang Endres seiner Moderation, wobei seine Entertainmentqualitäten auf seinen jüngsten Enkel Felix Schwarz überschwappten.

Ruhige Melodien, die durch schnelle Triolen aufgefrischt wurden, sowie der häufige Wechsel zwischen Dur und Moll sorgen für ein Hörerlebnis zu Beginn mit „O Vitinho“ von Francisco Marques Neto. Bei „Arizona“ von Franko Cesarini begleiteten die Zuhörer einen Ritt durch den Grand Canyon und das Monument Valley. Charakteristisch für „Contrasto Grosso“ von Jacob de Haan sind seine Dreisätzigkeit und die kontrastreichen Satzfolgen: Dem majestätischen, geradtaktigen Einleitungssatz schloss sich ein flotter Satz an, diesmal aber in ungerader Taktart nach dem Vorbild einer Sarabande.

Ein besonderes Arrangement gelang den Musikern bei Thiemo Kraas „80er Kult(tour)“, indem fünf Hits verknüpft wurden. „Dem Land Tirol die Treue“ ist ein von Florian Pedarnig im Alla-breve-Takt komponierter Marsch. Er gilt als die heimliche Hymne Tirols.

Reich an tänzerischem, voll von Kontrasten und dynamischen Stilfragmenten ergoss sich „Flower Duet“ von Léo Delibes in die Menge mit einem brillanten Solospiel der Querflötistinnen Nadine Schwarz und Malina Mittermaier im Duett mit Flügelhörnern. In den schnellen Passagen von „Alcazar“ von Llano fingen die Musiker den Flamenco, das Stampfen mit den Hacken und den Klang der Kastagnetten ein, während sie ein letztes Mal ihrem Dirigenten Paul Maurer folgen.

Als „Highland Cathedral“ von Michael Korb vergnügt und erfrischend endete, blitzten die Töne auf bei „Pirates of the Caribbean: At World’s End“ von Hans Zimmer. Auch die Popband Abba war musikalisch zu Gast. Auch die Marsch-Polka „Jubiläumsklänge“ von Peter Schad war nach dem Geschmack des Publikums. Nach der Interpretation von zwei Zugaben und dem langen heftigen Applaus der Gäste genossen die Anwesenden weiterhin die Gastfreundschaft der Narrenzunft, die bewirtete.