von Sebastian Barthmes

Heiß soll es in den kommenden Tagen wieder werden. Für das Radon Revital Bad in Menzenschwand ist das nicht die beste Nachricht. Das Wetter spiegle sich in den Besucherzahlen, weiß Geschäftsführer Bernhard Meyer. So habe der heiße Sommer 2018 erstmals im Vergleich zum Vorjahr zu geringen Rückgängen geführt. Die erwartet Meyer auch in diesem Jahr.

Dabei sei nicht nur die Sommerhitze wichtig für die Bilanz des Bades, sondern auch das Winterwetter: Der vergangene Winter sei gut gewesen – für die Wintersportler. Das habe aber zur Folge gehabt, dass Urlauber ihre Hochschwarzwald Card nicht für ein Alternativprogramm, also zum Beispiel einen Besuch im Menzenschwander Bad, genutzt haben.

Card-Inhaber sind eine wichtige Besuchergruppe

Überhaupt seien die verzeichneten Rückgänge fast ganz auf die kleinere Zahl an Besuchern mit einer Hochschwarzwald Card zurückzuführen. Insgesamt seien die Card-Inhaber eine große und wichtige Besuchergruppe, erläuterte Badgeschäftsführer Bernhard Meyer.

Natürlich handle man, um auch bei Hitze möglichst vielen Menschen einen Badbesuch schmackhaft zu machen. Während die Wassertemperatur normalerweise bei 34 Grad liege, sei sie wegen der hohen Außentemperatur auch schon auf 32 Grad reduziert worden.

Allerdings „können wir nicht täglich die Beckentemperatur anpassen“, sagte Meyer. Und auch die Sauna verliert bei großer Hitze an Attraktivität, erklärt der Geschäftsführer. Das sei so, auch wenn Untersuchungen ergeben hätten, dass ein Saunabesuch auch im Sommer sehr gesund sein könne.

Hitze, Wintersportwetter und eine Baustelle

Die Hitze oder der für Skifahrer gute Winter sind in diesem Jahr aber nicht die einzigen Gründe, um vom Badbesuch in Menzenschwand abzusehen.

Sehr viele Besucher kommen aus dem Hochschwarzwald und etliche Stammgäste scheuten derzeit die längere Strecke – die Straßenbaustelle zwischen Schluchsee-Aha und Menzenschwand spüre das Radonbad deutlich. „Das ist eine absolute Einschränkung“, sagt Meyer, so viel zusätzliche Fahrtzeit wollen viele der älteren Badegäste nicht investieren, weiß er.

Mit einem zeitlich begrenzten Angebot, will die Geschäftsführung nun auch die Menschen, die bei Hitze lieber ein anderes Ziel ins Auge fassen, doch nach Menzenschwand locken. Ist es draußen heiß, könne ein Saunabesuch sogar für ein Gefühl der Kühlung sorgen, sagt Meyer.