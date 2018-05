Viele Besucher erleben die Wiedereröffnung der Galerie Panina in St. Blaien, die zugleich die Eröffnung einer Museumsabteilung für zeitgenössische Kunst beinhaltet.

Nach fünf Jahren und einer ausgedehnten Umbauphase hat die Kunst Galerie Panina in St. Blasien am Sonntag in erweiterter Form ihre Wiedereröffnung gefeiert. Gleichzeitig wurde das Erdgeschoss zum Museum für zeitgenössische Kunst umgestaltet, während die wechselnden Ausstellungen im Obergeschoss sowie im aufwendig neu gestalteten Kellergewölbe auch weiterhin als Verkaufsräume gedacht sind. Vor zahlreichen Gästen ließ Galeristin Maria Panina die vergangenen Jahre kurz Revue passieren, und die Musikwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Nadejda Lebedeva aus Zürich hielt im Anschluss eine Laudatio, in der sie vornehmlich die auf der Museumsetage ausgestellten Künstler würdigte.

Anlässlich der Wiedereröffnung der Galerie im neuen Glanz erinnerte Maria Panina an die stattliche Zahl von 15 Präsentationen der vergangenen fünf Jahre, wie die der Katalonin Gemma Riba Roca mit ihren impressionistisch anmutenden Aquarellen, an die Arbeiten des Japaners Takano Ono, die fantastischen Collagen von Pavel Kamenev oder die pseudonaiven Kompositionen des Moskauers Vadim Maltzeff.

Sie erwähnte die Holzskulpturen von Lokalmatador Josef Briechle, die kleinen Kostbarkeiten des Österreichers Wolfgang Sternecker und die Retrospektive der Mitglieder der Moskauer Kunstakademie Stroganow. Den neuen Status des Erdgeschosses als Museums-Ausstellung nicht zum Verkauf gedachter zeitgenössischer Werke widmete Maria Panina an diesem Tag zwei Männern, die sie in ihren Bemühungen unterstützt hatten: ihrem vor drei Jahren plötzlich verstorbenen Vater sowie dem gerade eben verstorbenen Schweizer Visionär und Mäzen Andy Rihs. „Sie beide waren mir stets Ansporn und Vorbild“, erklärte sie abschließend.

Nadejda Lebedeva ging in der Folge einerseits auf das große Engagement von Galeristin Maria Panina ein, die sie bereits vor zwölf Jahren kennen gelernt und damit das Wagnis der Galerieeröffnung von Anfang an begleitet habe. Von Anfang an habe sie auch die starke Verbundenheit mit der Region im Konzept Paninas gespürt, etwa durch die Verbindung zum Holzbildhauersymposium, aber auch durch die gemeinsam mit Ludwig Kupka entstandenen Buchpublikationen. Andererseits würdigte sie das Werk der im Museumsteil ausgestellten Künstler. Am 15. März 2013 war die Galerie Panina mit Gemälden des in Bregenz lebenden Expressionisten Viktor Platonow eröffnet worden, und seine Gemälde bilden nun den Hauptteil der Museumsausstellung. Platonows Raffinesse räumlicher Gestaltung, die basierend auf der kubistischen Verfremdung des Dargestellten, Komposition, Rhythmus und Farbklang in Vollendung vereint, steht in krassem Gegensatz zur zweiten ausgestellten Künstlerin, der 1998 geborenen Tochter Maria Paninas, Yekaterina Martinez-Panina. Mit bemerkenswertem technischem Können erschafft sie mit Bleistift, Fineliner oder Tinte naturgetreue pointilistische Grafiken. Unter anderem erstellte sie in den vergangenen vier Jahren zahlreiche Illustrationen für die Bücher, in denen Ludwig Kupka seine Schwarzwälder Heimat beschreibt. Mit den besten Wünschen für ihren weiteren künstlerischen Weg schloss Nadejda Lebedeva ihren Vortrag und Maria Panina entließ die Besucher zur Besichtigung der Räumlichkeiten.

Das hauptsächlich für die Präsentation von Skulpturen angelegte geräumige Kellergeschoss ist auch ganz ohne Inventar ein sehenswerter Hingucker geworden. Mit viel Liebe zum Detail haben Maria Panina und ihr Partner Ludwig Kupka das alte Mauerwerk restauriert, dazwischen Holzelemente platziert und so ein stilvolles Ambiente geschaffen, in dem momentan in der Hauptsache Werke von Siegfried Knittel und Susi Soliman zu sehen sind, aber beispielsweise auch zwei kleinere Stücke von Fritz Will. Im Obergeschoss sind aktuell die dekorativen Gemälde der in Katalonien lebenden russischen Künstlerin Polina Balakina ausgestellt.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, jeweils von 13 bis 18.45 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0170/408 25 05.