von Sebastian Barthmes

Die Ermittlungen zu einem nicht zuordenbaren Fehlbetrag im Radon Revital-Bad scheinen bald abgeschlossen zu sein. Die Kriminalpolizei (Kripo) habe ein Ergebnis bis zum Sommer angekündigt, sagte Bürgermeister Adrian Probst in der Gemeinderatssitzung. Das Gremium hat an dem Abend auch Jahresabschlüsse der Bad-Gesellschaften für 2017 und 2018 beschlossen.

„Es wird eine Klärung geben, und zwar bis zum Sommer“, sagte Probst. Bad-Geschäftsführer Bernhard Meyer präsentierte dem Gremium die Jahresabschlüsse der Radonbad Menzenschwand GmbH und Co. KG sowie der Radonbad Beteiligungs-GmbH für 2017 und 2018. Bezüglich der Besucherzahlen sei 2017 „eines der besten Jahre“ gewesen, sagte er. Die Umsatzerlöse seien mit 976 500 Euro (2017: 938 900 Euro) so hoch wie nie gewesen. 2018 habe es einen leichten Rückgang gegeben. Der heiße Sommer und auch Sanierungsarbeiten seien dafür die Gründe. Derzeit werde das neue Einlasssystem in das Bad eingebaut.

„Enttäuschender Jahresabschluss„

Der Jahresabschluss sei dennoch enttäuschend: Das Minus beträgt 468 600 Euro (2017: 438 500 Euro). So ein Ergebnis dürfe nicht vorkommen, sagte Bürgermeister Probst. Positiv daran sei, dass auch investiert wurde. Die Entwicklung sei „tendenziell gar nicht schlecht“, sagte der anwesende Wirtschaftsprüfer. Er nannte die Entwicklung der Umsatzerlöse in den vergangenen fünf Jahren beachtlich. Und durch die Investitionen werde die Attraktivität gesteigert.

Dennoch lebe das städtisch dominierte Unternehmen „ein Stück weit von der Hand in den Mund“ – ohne das Geld aus dem Stadthaushalt müsste der Geschäftsführer wohl innerhalb kurzer Zeit „über eine Insolvenz nachdenken müssen“.

Fehlbeträge ab Herbst 2016

Seit wann die unerklärlichen Fehlbeträge aufgelaufen sind, wollte Christoph von Ascheraden (Freie Wähler) wissen. Das sei ab dem Spätherbst 2016 geschehen – bis dahin wurden das Bargeld täglich bei der damals noch bestehenden Sparkassen-Filiale in Menzenschwand eingezahlt. Danach sei das Geld in einem Tresor gelagert worden, zu dem mehrere Menschen Zugang gehabt hätten.

Allerdings seien auch Buchhaltungsfehler möglich – entweder aufgrund falscher Daten in der Abrechnungssoftware oder durch falsche Zuordnung. Nach dem 24. Mai 2018 habe es keine Fehlbeträge mehr gegeben. Aufgefallen sei der große Fehlbetrag, als der Jahresabschluss für das Jahr 2017 gemacht werden sollte. Davor habe es sich um einen plausiblen Betrag für das betroffene Konto gehandelt, sagte der Wirtschaftsprüfer. Bad-Geschäftsführer Bernhard Meyer sagte, er habe immer wieder auf die Notwendigkeit eines neuen Abrechnungssystems hingewiesen. Bislang wurde viel von Hand erledigt. Es sei möglich, dass der Fehlbetrag als Schaden von der Versicherung übernommen werde.

Bei zwei Neinstimmen und einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat die Jahresabschlüsse.