von Claudia Renk und Sebastian Barthmes

Seit Montag ist es still in der Stadt. Keine Motorsäge brummt auf dem Domplatz, keine Geräusche von Hammer und Stechbeitel klingen durch die Hauptstraße. Auch die Gerüche nach Bratwurst und Flammkuchen ziehen nicht mehr durch die Straßen. Äußerst erfolgreich ist das 24. Holzbildhauersymposium zu Ende gegangen. Nur einmal vertrieb ein heftiger Schauer die Künstler nachmittags von ihren Arbeitsplätzen, der Regen in der Nacht von Samstag und Sonntag fiel erst, nachdem Crazy Room auf dem Domplatz längst die Instrumente eingepackt hatte und die Zuschauer der Feuerskulptur im trockenen Heim oder Hotelzimmer angekommen waren.

Musik, eine Immobilienmesse und das Angebot der Kunstwerkstatt am Kolleg (Foto) zogen viele Menschen an. | Bild: Sebastian Barthmes

Vor der Versteigerung am Sonntag ging der eine oder andere besorgte Blick zum Himmel, aber auch hier behielten die Wolken ihre nasse Fracht für sich. So hat Auktionator Hansy Vogt fast alle Skulpturen an spendable Kunstfreunde versteigert und eine Summe von 31 700 Euro für die Stadt erzielt.

Zum ersten Mal war am Samstag das SWR Fernsehen zu Gast. Für die Liveschaltung in die 18-Uhr-Ausgabe der Nachrichten „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ mit Moderator Georg Bruder hatten sich etliche Zuschauer vor der Bühne des Senders in der Hauptstraße eingefunden. Nicht jeder aber war davon beeindruckt, ein älterer Herr mit Fahrrad versuchte angesichts der Zuschauerbänke auf der – gesperrten – Straße kurzerhand, mit seinem Gefährt hinter der Bühne durchzukommen. Da allerdings hatte er die Rechnung ohne den von den Fernsehleuten mitgebrachten Sicherheitsdienst gemacht. Schließlich quetschte er sich zwischen erster Reihe und Bühne mit seinem Drahtesel hindurch.

Aber genau solche kleinen Begebenheiten am Rande, Gespräche zwischen Künstlern und Passanten, Begegnungen von Einheimischen und Gästen machen das ganz besondere Flair dieser einen Woche im Spätsommer aus, wenn das Symposium in St. Blasien ist. Im kommenden Jahr wird das Bildhauersymposium sein 25-jähriges Bestehen feiern. Schon jetzt darf man auf das Programm gespannt sein.