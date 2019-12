von Sebastian Barthmes

Die ehrenamtlichen Mitglieder des DRK St. Blasien helfen bei den Blutspendeaktionen, unterstützen bei Brandeinsätzen oder leisten Sanitätswachdienste. Sie sammeln Kleider, betreiben eine Kleiderkammer, unterstützen Menschen in Krisensituationen oder verkürzen als „Helfer vor Ort“ Menschen in Not die Wartezeit, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Und sie bilden sich und andere Menschen fort. So kamen im Vereinsjahr 2018/2019 mehr als 5000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden zusammen, berichtete Schriftführer Gerhard Albiez bei der Hauptversammlung des DRK.

Georg Hofgärtner (75 Spenden) und Johanna Rupp (zehn Spenden) wurden als vielfache Blutspender vom DRK und der Stadt geehrt. | Bild: Sebastian Barthmes

DRK-Mitglieder aus St. Blasien sind bei großen Veranstaltungen in der ganzen Region im Einsatz, sagte Albiez. Um dringend benötigte Blutspenden zu erhalten, organisierten die St. Blasier zwei Aktionstage in der Fürstabt-Gerbert-Schule und einen in Höchenschwand. Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter dankte den Blutspendern Georg Hofgärtner (75 Spenden) und Johanna Rupp (zehn Spenden) für deren Einsatz und überreichte ihnen die Ehrungen.

Weitere Ehrung Johannes Meyer wurde in der Hauptversammlung in Abwesenheit für 15 Jahre Mitarbeit in der Ortsbereitschaft St. Blasien geehrt.

Viele Tätigkeiten werden nicht im Licht der Öffentlichkeit erledigt – dazu zählen auch die Einsätze der „Helfer vor Ort“. 78 Alarmierungen, davon „25 richtige Einsätze“ habe es im Berichtszeitraum gegeben, sagte der Schriftführer. „Wenn‘s klappt, sind die Helfer sechs Minuten vor dem Rettungsdienst da. Das ist für die Patienten sehr wichtig“, sagte er. Die Einsätze häuften sich an den Wochenenden, wobei der Sommer den Schwerpunkt bilde. Die „Helfer vor Ort“ sind ehrenamtlich in Bernau, Menzenschwand und im Albtal im Einsatz. Sie seien oft ausgebildete Rettungskräfte, die diese Aufgabe außerhalb ihres Dienstes leisten.

Wichtig für den Ortsverein waren bislang auch die Kleidersammlungen, die es in der bisherigen Form allerdings nicht mehr geben wird. „Wir haben Probleme, die Kleider loszubekommen“, erklärte Matthias Brodmann, der für den Ortsverein einen neuen Verwerter sucht. Der Markt sei zusammengebrochen und die Straßensammlung lohne sich für den Verein auch nicht mehr. Ist ein neuer Partner gefunden, soll es aber wieder eine monatliche Annahme beim DRK-Haus geben.

Mit Kleiderspenden haben auch Gisela Berger und ihr Team der DRK-Kleiderkammer zu tun. Viele Stunden verbringen die Ehrenamtlichen damit, Kleider und andere Gegenstände zu sortieren – 44 Ausgabetage hat es in den vergangenen zwölf Monaten gegeben. Wie es aber mit der Einrichtung weitergeht, ist derzeit aber noch unklar, denn das Haus Bourgin soll abgerissen werden (der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dafür einen Auftrag vergeben).

Als neuer Standort im Gespräch sei die Sportgaststätte, allerdings sei man angesichts der abgelegenen Lage skeptisch, ob die Lösung gut wäre, da viele Besucher zu Fuß zur Kleiderkammer kämen. Die Sportgaststätte sei seiner Meinung nach keine schlechte Lösung, sagte Thomas Mutter. Aber natürlich müsse man dort investieren, bevor der Raum als Kleiderkammer des DRK genutzt werden könne.

Über Jahre hat der Ortsverein wenig in sein Gebäude investiert, da ungewiss war, ob man für den Neubau des Lidl-Marktes weichen müsse. Entscheidungen seien noch keine gefallen, sagte Thomas Mutter. Er sei aber davon überzeugt, dass die Stadt und das DRK St. Blasien „im nächsten Jahr garantiert einen deutlichen Schritt“ vorwärts gehen werden. Spätestens im Jahr 2021 müsse in der Angelegenheit alles geklärt sein.