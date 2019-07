von Sebastian Barthmes

Ein verstärktes Engagement für St. Blasien hatten Stadtverwaltung und Gemeinderat von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) gefordert. Mit „St. Blasien swingt“ und dem „Festival am Dom“ geht das Unternehmen auf diesen Wunsch ein. Mit verantwortlich dafür, dass alles gut läuft, ist Madeleine Baschnagel. Sie ist die neue Leiterin der Touristinformation der HTG in St. Blasien.

Das Tourismusgeschäft hat sie bei der HTG gelernt und die Region kennt sie seit ihrer Kindheit: Nach einer Zeit bei der Touristinformation in Schluchsee wurde sie Mitte April Teamleiterin in der Domstadt. Menschen zu beraten, gefällt ihr besonders gut, das Betreuen von Veranstaltungen ebenso. Dass sie die Region kennt, erleichtere ihre Arbeit. Sie ist Ansprechpartnerin für Urlauber, Gastgeber, die Gastronomie und für die Stadtverwaltung.

Bei wichtigen Gelegenheiten vertritt sie die HTG und soll dafür sorgen, dass Einheimische und Urlauber attraktive Veranstaltungen in der Domstadt erleben können. „St. Blasien swingt“ sei ihre erste Veranstaltung in St. Blasien gewesen, berichtet Baschnagel. Die Vorbereitungen hatten zwar schon begonnen, bevor sie nach St. Blasien kam. Zu tun gab es trotzdem noch viel: Die Programmgestaltung sei nur ein Teil der Aufgaben. Verkehrsrechtliche Genehmigungen seien einzuholen, man müsse zum Beispiel für Veranstaltungen werben, die Verpflegung der Besucher organisieren, Mitarbeiter und Aufgaben einteilen oder auch Arbeiten mit dem städtischen Bauhof absprechen.

Bis der Gast also das Festival am Dom oder andere Ereignisse genießen könne, sei viel bürokratische Arbeit erledigt worden, sagt die ausgebildete Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Das Festival am Dom ist die erste Großveranstaltung, für die Madeleine Baschnagel die Verantwortung trägt. Dabei werde sie von den Kollegen vor Ort und auch von der HTG-Zentrale in Hinterzarten unterstützt. Und obwohl das Programm von einer Produktionsfirma eingekauft sei, müssten einige Fragen geklärt werden: Wo kann man die Garderobe für die Künstler einrichten? Wo bringt man das Orchester und die Darsteller unter? Wer sitzt an den Eingängen und kontrolliert die Eintrittskarten?

Die Gedanken von Madeleine Baschnagel sind aber nicht nur beim Festival am Dom: Das Gastgeberverzeichnis und weitere Flyer müssen erstellt oder das Rahmenprogramm für den Weihnachtsmarkt geplant werden. Und daneben sucht Baschnagel auch das Gespräch mit Gastgebern, die noch nicht mit der HTG kooperieren. Und bei Bedarf kann sie auch Ferienwohnungen klassifizieren. Zu tun gibt es somit jedenfalls immer genug und diese Vielseitigkeit sei das Spannende an ihrem Beruf, sagt die 25-jährige gebürtige Grafenhauserin.