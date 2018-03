St. Blasien Der furchtlose Richter von St. Blasien

Widerstand im Dritten Reich gab es auch in der Domstadt: Im neuen Buch „Furchtlose Juristen – Richter und Staatsanwälte gegen das NS-Unrecht“ wird Amtsgerichtsrat Wilhelm Ehret erwähnt, der nach Hitlers Machtergreifung den Nationalsozialisten mutig die Stirn bot.

Ein kürzlich erschienenes, vom geschäftsführenden Bundesjustizminister Heiko Maas herausgegebenes Buch „Furchtlose Juristen – Richter und Staatsanwälte gegen das NS-Unrecht“ stellt auch eine Form des Widerstands gegen die Nazis aus der Domstadt vor.

An die Zusammenhänge dürfte sich wohl kaum noch jemand erinnern, sie sind auch bisher – nach aktuellem Wissensstand – nirgends erwähnt und schriftlich festgehalten worden. Der Mainzer Universitätsprofessor für Zeitgeschichte, Michael Kißener, widmet im erwähnten Buch ein Gedenkkapitel dem St. Blasier Amtsgerichtsrat Dr. Wilhelm Ehret (1898 bis 1982), der den Nationalsozialisten im Kurort mutig entgegentrat. Der Respekt vor ihm als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, aus dem er als Schwerkriegsbeschädigter und mit dem Verlust zweier Brüder hervorgeht, und eine wohl außerordentliche Fügung des Schicksals verhindern das Allerschlimmste für ihn.

Ehret wird zwar im schweizerischen Zuzwil bei St. Gallen geboren, durchläuft auch einen Großteil der Schule in der Schweiz, fühlt sich aber als Sohn eines deutschen Zimmermanns als leidenschaftlicher Deutscher und meldet sich 1917 zum Einsatz im Ersten Weltkrieg. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften, teilweise in Freiburg, legt er die beiden badischen Staatsexamina ab und wird zum badischen Gerichtsassessor ernannt.

Im Herbst 1932 erhält er die Richterstelle in St. Blasien, „wo man als Richter im ländlichen Umfeld eine herausgehobene, respektierte gesellschaftliche Stellung innehatte“ (Michael Kißener). Der Buchaufsatz erwähnt die Anhänger Hitlers in St. Blasien und Umgebung, die von Anfang an das Verhalten des Amtsrichters gegenüber der neuen politischen Situation beobachteten.

Ende März 1933 besucht der Amtsgerichtsrat eine Versammlung der Frontkämpferorganisation „Stahlhelm“, die eine Ortsgruppe gründen will. Im Verlauf der Versammlung wird die schwarz-rot-goldene Fahne als „Schmutzlappen“ beschimpft, wogegen Ehret auf das Schärfste protestiert. Das NS-Blatt „Der Alemanne“ greift den St. Blasier Richter an, eine erbetene Hilfe vom inzwischen gleichgeschalteten badischen Justizministerium wird ihm verweigert.

Das im Ehret-Artikel zitierte Ereignis vom 1. Juli 1933 ist noch nicht völlig aus der St. Blasier Erinnerung verschwunden: Mehrere ins Visier der Nazis gerückte Einwohner werden in sogenannte Schutzhaft genommen und auf einem Lastwagen durch den Ort gefahren, zum Gespött verschiedener örtlicher NS-Größen. Ehret entgeht dieser Entwürdigung nur durch dienstliche Abwesenheit.

Wilhelm Ehret lehnt hartnäckig die Beflaggung des Amtsgerichts mit der Nazi-Fahne ab, verweigert den Hitler-Gruß sowie die Boykottierung der jüdischen Händler am Ort. SA-Leute sollen herumgepöbelt haben, Ehret gehöre nicht an die Spitze eines Gerichts, sondern in ein KZ; die Braunhemden werden durch eine Gendarmeriestreife an körperlicher Gewalt gegen Ehret gehindert – offensichtlich war das in den ersten Monaten nach der Machtübernahme noch möglich.

Im System des „Dritten Reichs“ ist für Ehret eigentlich längst kein Platz mehr. Ende Oktober 1933 wird er nach Karlsruhe strafversetzt, im April 1935 folgt seine Entlassung aus dem Reichsdienst. Beim Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg findet er einen Arbeitsplatz, bleibt aber in der zermürbenden Mühle von Gerichtsverfahren und Gestapo-Überwachung. Sein St. Blasier Jahr (mehr war es nicht) zeigt einen aufrechten, persönliche Konflikte nicht scheuenden und mutigen Mann, dem die Ehre der Erinnerung nicht versagt bleiben soll.

Das Buch: „Furchtlose Juristen: Richter und Staatsanwälte gegen das NS-Unrecht“ von Heiko Maas (Herausgeber). Gebundene Ausgabe: 333 Seiten. Verlag: C.H.Beck; Auflage: 1 (5. Juli 2017), ISBN-10: 3406707467, ISBN-13: 978-3406707469.