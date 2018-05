St. Blasien-Menzenschwand Der Verein Winterhalter in Menzenschwand lädt das Duo Tavernenlieder zu Geburtstagsständchen für Franz Xaver Winterhalter ein

Der Verein Winterhalter in Menzenschwand präsentiert am 213. Geburtstag des Malers Chansons und Tavernenlieder.

Gleich bei seiner Premiere als Musikveranstalter hat der Verein „Winterhalter in Menzenschwand“ einen Volltreffer gelandet. In der ehemaligen evangelischen Kirche im Menzenschwander Hinterdorf begeisterte das Duo Tavernenlieder – Vera Maier (Gesang) und Thomas Allgaier (Akkordeon) – die Zuhörer mit Chansons und Tavernenliedern.

Schon beim Betreten der ehemaligen evangelischen Kirche rieb sich mancher verwundert die Augen, denn den Aktiven des Vereins, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, war es gelungen, den Raum in eine stilvolle Kleinkunstbühne zu verwandeln. Riesige Stoffbahnen verliehen der ehemaligen Kirche ganz neue Dimensionen, die eigentliche Bühne im Altarraum war mit Teppich, Kerzenleuchter und Laternen anheimelnd gestaltet. Und natürlich durften Bilder der Winterhalter-Brüder nicht fehlen.

Nicht zufällig war der Termin für diese Premiere gewählt worden, denn an diesem Tag jährte sich der Geburtstag von Franz Xaver Winterhalter zum 213. Mal. Stimmgewaltig, temperamentvoll, leidenschaftlich, aber auch einfühlsam interpretierte Vera Maier Tavernenlieder und Chansons, untermalt von ausdrucksvoller Mimik und Gestik. Mit dem Charme einer Grand Dame zog sie das Publikum in ihren Bann. Nichts wirkte einstudiert, schon beim ersten Lied sprang der Funke auf das Publikum über.

„Wüst“, wie es Vera Maier schmunzelnd sagte, startete das Duo in das Programm: „Amsterdam“, vorgetragen in deutscher Sprache, ist eine Milieustudie der schillernden Stadt mit saufenden, hurenden und zockenden Matrosen im Hafenviertel. In „Sell war e wilde Zitt“ beschreiben die Musiker autobiografisch die Zeit, in der in den 1980er Jahren mittels einer Hausbesetzung ein denkmalgeschütztes Haus in Titisee-Neustadt gerettet wurde. Dem Lied liegt die Melodie einer bekannten russischen Volkweise zugrunde. Weiter erklangen unter anderem „Der Novak“ (Hugo Wiener), „Genug ist genug“ (Konstantin Wecker), „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ (Hildegard Knef) und das jiddische Lied „Bay mir bistu sheyn“. Besonders begeistert zeigten sich die Zuhörer bei Gilbert Becauds Klassiker „Nathalie“, bei dem Vera Maier zur Gitarre gegriffen hatte.

In Thomas Allgaier hat die Sängerin einen kongenialen, einfühlsamen Begleiter, der aber auch als Solist (Warshaw Freijlach) und in einigen Stücken als Sänger glänzte und den Abend gemeinsam mit seiner Partnerin humorvoll moderierte.

Mit „Amsterdam“, diesmal in der Originalversion von Jacques Brel, schloss sich der Kreis. Zumindest fast, denn ohne Zugaben ließen die begeisterten Zuhörer das Duo nicht von der Bühne. „Je ne regrette rien“, „Mercedes Benz“ in einer alemannischen Version und „Gerda“ beendeten den Abend.

„So einen schönen Geburtstag hat Franz Xaver wohl noch nie gehabt“, zeigte sich denn auch die Vorsitzende des Winterhaltervereins, Elisabeth Kaiser, von dem zuvor Gehörten überaus angetan. Im Vorfeld der Veranstaltung und in der Konzertpause hatte der Verein seine Gäste bewirtet, ausgeschenkt wurde dabei unter anderem auch Jubiläumssekt.