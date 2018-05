St. Blasien Der Skiclub St. Blasien ermittelt seine Vereinsmeister

Dr Skiclub St. Blasien ermittelt seine Vereinsmeister. Elena Längin und Fabian Schmidt holen den Titel.

Mit dem Kampf um Medaillen unlängst am Zellerhang auf dem Feldberg meldeten sich die Vereinsmeisterschaften des Skiclubs St. Blasien wieder zurück. Nachdem sie im vergangenen Jahr wegen terminlicher und wetterbedingter Gründe abgesagt werden mussten, lieferten sie in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Zell und dem Skiclub Fahrnau nun wieder Erfolgsgeschichten.

Von den 25 Teilnehmern des SC St. Blasien holte sich Elena Längin den Titel Vereinsmeisterin, den Titel Vereinsmeister sicherte sich mit der Tagesbestzeit Fabian Schmidt.

Grandioser Schnee wird von der wärmenden Sonne gekitzelt, als die Rennläufer des Skiclubs St. Blasien eintreffen. Noch ist es eisigkalt und keines der Renntalente entspannt. Das Klappern der Skischuhe auf dem Asphalt, die Musik aus den Boxen und die Atmosphäre am Pistenrand tragen zum Rennfieber bei, als man sich vom Lift nach oben ziehen lässt.

Sehr gut finden dann Elena Längin und Fabian Schmidt in den Wettkampf. Nichts kann sie aufhalten, und am Abend fahren sie als Vereinsmeisterin und Vereinsmeister 2018 nach Hause. Auch die beiden neu gekürten Schülervereinsmeister Finja Völkel und Noah Landwehr zeigen keine Schwächen, niemand wird Elena Längin beim Eifern um den Pokal in der Jugendbewertung gefährlich und bei den Senioren schwingen sich Katharina Längin und Fabian Schmidt aufs Siegertreppchen.

Im Duell um die Familienwertung siegt Familie Längin, die den Wanderpokal für ein Jahr mitnimmt, vor Familie Landwehr und den Familien Böhler und Benscher. „Für die Familienwertung wurde extra ein neuer Wanderpokal aus Holz von der Firma Volk aus Bernau kreiert“, informiert Ralf Dietz. „Zum ersten Mal“, fährt er fort, „konnte auch der Titel des Monoski-Vereinsmeisters vergeben werden“. Mit viel Gefühl für den Monoski und unter dem Staunen des ein oder anderen Zuschauers siegt Tobias Berger.

Eine einwandfrei präparierte Piste dominiert an diesem Tag. Sie sei in solch gutem Zustand gewesen, dass der Kurs für den zweiten Lauf, der um 12.30 Uhr endete, nicht umgesteckt werden musste. Nach dem Motto „The best of two“ wurde die schnellere Zeit aus den beiden Läufen gewertet, berichtet Dietz weiter.

Zum Après-Ski zwischen dem ersten und zweiten Lauf sowie im Anschluss nach dem Abbau der Strecke ging es an die Schneebar an der Zeller Skihütte, wo die Mitglieder des Skiclubs Zell das leibliche Wohl aller Helfer und Teilnehmer im Auge hatten. Die Sektkorken knallten nach dem Abschluss des Skitages mit dem Überreichen der Pokale bei der Siegerehrung im Bläsmer Stüble durch den Vorsitzenden des Skiclubs, Jürgen Längin.