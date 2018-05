Ibach Der Skiclub Ibachfeiert sein 50-jähriges Jubiläum

Der Skiclub Ibach blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der Verein feiert im Juni sein 50-jähriges Bestehen.

Trotz witterungsbedingter Handicaps und des frühzeitigen Saisonschlusses am Ibacher Skilift aufgrund des gerissenen Liftseils zog der Skiclub bei seiner Hauptversammlung eine positive Bilanz und freut sich bereits auf die Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens, die Mitte Juni stattfinden soll. Der Vorsitzende Wolfgang Böhler drückte seine Hoffnung aus, dass er an dieser Jubiläumsfeier auch Steffi Böhler wird begrüßen könne. Bürgermeister Helmut Kaiser betonte zudem, im Haushalt der Gemeinde sei ein Betrag für das neue Seil eingestellt.

Schriftführerin Marisa Kammerer brachte in ihrem ausführlichen Tätigkeitsbericht ein ereignisreiches Jahr in Erinnerung, vom Freizeitwochenende im Sommer bis zum spontanen Trainingstag mit Steffi Böhler. Die neue Zeitmessanlage einschließlich des dafür ergänzend angeschafften Laptops konnte ausprobiert werden, was dem Vernehmen nach sehr gut funktionierte. Wolfgang Böhler bedankte sich beim Skilift-Team und beim Liftstüble-Personal für das große Engagement. Für den alpinen Bereich berichtete Melanie Kammerer über das Training, das bis in den späten Herbst im Freien abgehalten werden konnte, meist in Form von Fahrradfahren oder Jogging.

Die jungen Läufer nahmen am Kreisjugendskitag teil und erzielten alle eine Platzierung im vorderen Drittel. Auch bei den Bezirksmeisterschaften in Bernau am 3. März waren die Ibacher vertreten sowie beim Rennen am 10. März am Notschrei, das gleichzeitig den Saisonabschluss markierte. Karina Ebner wurde Bezirksmeisterin im Slalom. Über das Langlauftraining, an dem meist zwölf Kinder teilnahmen, berichtete Sandra Böhler.

Roland Böhler wurde gebeten, über die Saison von Tochter Steffi zu berichten, die aktuell zum vierten Mal bei den Olympischen Spielen teilgenommen hatte – ein Riesenerfolg, auch wenn die Skier bei der Olympiade selbst nicht optimal liefen. Böhler betonte, für die Qualifikation seien bereits im Januar Topleistungen erforderlich gewesen, während in der Öffentlichkeit am Ende leider fast ausschließlich die Medaillen zählten. So habe Steffi bei der Tour de Ski den neunten Rang erreicht und wurde beste deutsche Distanzläuferin, wobei sie auf dem 16. Gesamtrang landete. Beim 30-Kilometer-Lauf in Oslo sei sie Achte geworden, habe mit ihrer Kollegin zusammen den Deutschen Meistertitel im Teamsprint geholt und beim 20-Kilometer-Lauf vor zwei Wochen bis einen Meter vor dem Ziel geführt, wo ihr letztlich sechs Zehntel zum Sieg gefehlt hätten. Sie habe ihre Startnummern gesammelt und werde sie demnächst der Ibacher Skijugend mitbringen.

Bürgermeister Kaiser betonte, der Schwerpunkt des Skiclubs liege auf der Arbeit mit der Jugend, und das sei auch gut so. Zu den Ausführungen über Steffi Böhler meinte er, die Trainingsintensität sei gleich groß, egal, ob man am Ende den ersten oder den 16. Platz erringe. Die Gemeinde könne auf jeden Fall stolz sein auf diesen Langlaufstar, zumal Steffi trotz ihrer Weltkarriere immer noch Mitglied im Skiclub ihrer Heimatgemeinde geblieben sei.