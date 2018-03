St. Blasien Der Rotary Club hilft nicht nur mit Geld, sondern packt auch an

Der St. Blasier Unternehmer Klaus Brand führt ein Jahr lang den Rotary Club Waldshut-Säckingen.

Jährlich gibt es einen Wechsel im Amt des Rotary-Club-Präsidenten. Derzeit trägt Klaus Brand, Chef des St. Blasier Modehauses Brand, die Amtskette des Rotary Clubs Waldshut–Säckingen. Im Juni wird er das Amt an einen Nachfolger übergeben – Brand wird den ehemaligen Landrat Tilman Bollacher dafür auserwählen.

„Es ist ein tolles Amt, allerdings mit einem großen Zeitaufwand“, macht Brand deutlich. Zum Kreis des Rotary Clubs Waldshut–Säckingen, berichtet er, gehören 61 Männer aus unterschiedlichsten Berufsgruppen. Die Möglichkeit, mit interessanten Persönlichkeiten für die Unterstützung humanitärer und kultureller Projekte Gutes zu tun und gleichzeitig Freundschaften zu pflegen, fasziniere ihn als Rotarier, sagt der Vater von zwei erwachsenen Kindern und stolzer Opa. Sein Amt wolle er zum maximalen Vorteil für die Organisation nutzen und mit seinen zehn Ressortleitern einen breiten Veranstaltungsreigen über die regulären Meetings des Clubs hinaus anbieten. Seine Aufgabe dabei sieht er so: sozial besonders vor Ort wirken, die Region, in der er aufgewachsen ist, unterstützen und weiterbringen.

„Viele sehen Rotary als einen elitären Club“, sagt er. Doch das sei nicht so. Allerdings würden sich die Zuwendungen zu ansehnlichen Summen addieren und nicht nur von der allgemeinen Spendierfreudigkeit der Mitglieder, sondern auch von ihrer Liquidität abhängen. Einmal in der Woche treffe man sich entweder in Laufenburg im „Rebstock“ oder im „Kamino“ in Häusern. Dabei werde die Freundschaft und Diskussionskultur gepflegt. Dazu gibt es Vorträge mit einer Auslese über das wirtschaftliche Geschehen, die Kunst auf allen Gebieten, politische Ereignisse und mehr.

Gefördert werde der Tafelladen in Bad Säckingen oder das Familienzentrum in Lauchringen. Dabei werde nicht nur Geld gespendet, sondern auch mit angepackt. „Wir haben die Außenfassade mit angebracht und waren auf dem Dach, um es zu decken.“ 30 000 Euro habe man eingesetzt. Gute Werke, wie das Finanzieren eines Kühlfahrzeugs für den Tafelladen in Bad Säckingen, sind weitere Bestandteile des Konzepts von Rotary Waldshut-Säckingen.

„Zu Rotary kann man sich nicht anmelden“, lautet der Grundsatz des vor 113 Jahren in den USA gegründeten Clubs, „man muss von Rotariern empfohlen werden.“ Da die Mitglieder vielen Berufsgruppen angehören, sei der Club kompetent für das Ressort Berufsdienst. „Der Berufsdienst ist eine der tragenden Säulen unserer Aktivitäten“, sagt Brand. Jährlich erhalten etwa 150 Waldshuter Schüler beispielsweise eine Berufsberatung, Tipps zur Bewerbung und zum richtigen Auftreten. Auch ein Schüleraustauschprogramm trägt der Club, berichtet der 59-Jährige. Dadurch sollen die Jugendlichen ein neues Land kennenlernen können und zu Botschaftern ihres Landes werden.