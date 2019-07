von Karin Steinebrunner

Organist Gabriel Dessauer, der von 1967 bis 1974 Schüler am Kolleg St. Blasien war, hat seine Bekanntschaft mit der Domorgel aufgefrischt und dafür ein ganz spezielles Programm mit nach St. Blasien gebracht. Es war nach eigenem Bekunden ein gewagtes Programm, aber genau auf die Domorgel abgestimmt.

St. Blasien Nicht alltägliche Klänge im Dom Das könnte Sie auch interessieren

Neben Liszt und Bach beinhaltete es Kompositionen, deren Komponisten einen ganz besonders emotionalen Zugang zu ihren Werken hatten, was auch in den von ihnen den Werken zur Seite gestellten Texten zum Ausdruck kommt. Diesen emotionalen Zugang spürte man auch beim Organisten selbst, nicht nur in seiner höchst lebendigen Interpretation, sondern auch in seinem vollen Körpereinsatz.

Bernau Hans-Thoma-Bühne spielt Männergrippe Das könnte Sie auch interessieren

Franz Liszts Präludium und Fuge über B-A-C-H beginnt mit der vollen Wucht des Pedals, und Dessauer spielte in dieser wie auch den folgenden Kompositionen seines Programms stark mit dynamischen Effekten und dem Kontrast zwischen aufgewühlten und beruhigten Passagen. Speziell in dem Werk von Liszt arbeitete er dabei das wiederkehrende B-A-C-H-Motiv ganz deutlich heraus, indem er ihm eine klare melodische Linienführung verlieh.

Kraftvoll und forsch

Auch das Präludium aus Bachs Präludium und Fuge h-moll BWV 544 ging der Organist mit kraftvoller Pedalmelodie forsch an, gefolgt von einem flotten, melodiösen, fugierten Themeneinsatz, der auch hier immer wieder dramatisch verdichtet und im Gegensatz dazu wirkungsvoll abgesetzt melodisch hervorgehoben wurde, wobei der strukturgebende Bass immer deutlich erkennbar blieb. Das Fugenthema gestaltete Dessauer als Folge abgesetzter Tupfer und verdeutlichte die jeweiligen Themeneinsätze durch die Registrierung.

Wie eine grazile Spieluhr

Diese setzte der Organist so farbig und abwechslungsreich ein, dass die Orgel an manchen Stellen wie eine grazile Spieluhr wirkte, während sie indes vor allem am Ende der jeweiligen Komposition ihre ganze imposante Klangfülle offenbarte. Von dem 2007 entstandenen, siebenteiligen „Salve Regina“ des 1962 geborenen Olivier Latry hatte Dessauer die Teile IV bis VII mitgebracht. Jeder Teil reflektiert eine Verszeile des Marienhymnus, die der Komponist bewusst mit unterschiedlichen Stimmungen assoziiert. Deren divergierende Ausdrucksqualitäten werden für die von Dessauer interpretierten Teile im Programmheft beschrieben von „dunkel, unerbittlich“ über „tief“ und „wie eine langsame Prozession“ bis zu „Glockengeläute“, die also den Versen entsprechend von lastender Trauer bis zur hoffnungsvollen Anrufung reichen.

Eine versöhnliche Zugabe

Die Sonate c-moll über den 94. Psalm von Julius Reubke, einem früh verstorbenen Schüler Liszts, enthält neben den Satzbezeichnungen „Grave, larghetto“, „Allegro con fuoco“, „Adagio“ und „Fuge – Allegro“ als kommentierende Aussage, verteilt auf die vier Sätze, die Verse dieses „Rachepsalms“, die zeigen, dass der Komponist mit seinem Werk ein außermusikalisches Anliegen verfolgte. Die abschließende Fuge mit ihrem markant rhythmisierten Thema brachte nochmals eine enorme Steigerung – unwillkürlich konnte sich die Assoziation an die Zeile „es wallet und siedet und brauset und zischt“ aus Schillers „Taucher“ einstellen. Als quasi versöhnliche Zugabe kredenzte Gabriel Dessauer Enrico Pasinis Cantabile Nr. 2 „For You“.