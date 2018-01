St. Blasien Der Musikverein Menzenschwand präsentiert einen musikalischen Wetterbericht

Das abwechslungsreiche Programm beim Jahreskonzert des Musikvereins Menzenschwand sorgt für Begeisterung beim Publikum. Der Verein ernennt zudem drei neue Ehrenmitglieder.

Zu einem Wetterbericht der besonderen Art hatte der Musikverein Menzenschwand eingeladen. Im voll besetzten Kurhaus boten Dirigent Joachim Kaiser und seine Musiker ein äußerst abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau rund um das Thema „Wetter“. Die Musiker unter der Leitung von Joachim Kaiser begeisterten das Publikum mit ihrem abwechslungsreichen Programm. Zudem wurden drei Mitglieder für 35 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins Menzenschwand ernannt.

„Eigentlich gibt es kein schlechtes Wetter, musikalisch präsentiert wird jedes Wetter zum Genuss“, verkündete Andreas Mayer, der wie in den Vorjahren das Konzert gemeinsam mit Tochter Franziska moderierte. Wetter, von wolkig bis heiter, gab es mit dem Titel „Music forever“ zu hören. Die Musiker nahmen ihre Zuhörer mit auf einen Spaziergang durch den sonnigen „Mac Arthur Park“. Durch die vielen Tempo- und Rhythmuswechsel waren sie bei diesem Stück in besonderem Maße gefordert. Eine Herausforderung, die sie allerdings bestens meisterten.

Krachen ließen es die Musiker bei der Schnellpolka „Unter Blitz und Donner“ von Johann Strauss. „Über den Wolken“ ist nicht nur die Freiheit grenzenlos, sondern auch das Wetter schön, war beim Lied von Reinhard Mey zu erfahren. Viel Beifall erhielt das Horn-Register für sein Solo. Leicht und beschwingt kamen die Interpretationen von „Singing in the Rain“ und „Raindrops are falling on my Head“ daher, rockig dagegen wurde es bei „Wade in the Water“.

Mitreißend mischten sich Flamenco-Klänge und heiße Discorhythmen bei „Spanish Fever“, die Soli von Elena Kaiser (Saxophon) und Marco Andris (Schlagzeug) wurden mit begeistertem Applaus honoriert.

Viel Beifall gab es zudem für die Ansagen der beiden „Wettermoderatoren“, die humorvoll und kenntnisreich zu den einzelnen Stücken überleiteten. Dabei gab es nicht nur Informationen über die einzelnen Werke, sondern auch über Wetterphänomene im Allgemeinen und Wetterereignisse im Geißental im Besonderen.

Die Zuhörer zeigten sich von dem Gehörten begeistert. Und das zu Recht, denn die Musiker agierten auf hohem Niveau und stellten zudem unter Beweis, dass sie in den unterschiedlichsten Musikstilen zu Hause sind. Somit war es verständlich, dass sie die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen konnten. Ein Medley aus bekannten Hits, wie „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ und dem „Schneewalzer“, lud zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitschunkeln ein. Und da die Zuhörer damit immer noch nicht zufrieden waren, ließen die Musiker ein weiteres Medley (unter anderem „Zwei Apfelsinen im Haar“ und „Sun of Jamaica" folgen.

Im Rahmen des Jahreskonzerts wurden Andreas Spitz, Andreas Mayer und Jörg Maier für 35 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sophia Spitz, Felix Ehlert und Timon Schnell spielten ihr erstes Jahreskonzert mit und wurden in die Reihen der Aktiven aufgenommen. Sie sowie Stefanie und Paul Gfrörer erhielten zudem ihr Bronzenes Leistungsabzeichen überreicht.