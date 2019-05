von Sebastian Barthmes

„Betriebsstelle Nummer 19 der zukünftigen Anstalt des öffentlichen Rechts für die Staatswaldbewirtschaftung“ – so lautet der sperrige Namen der Niederlassung von „Forst BW“ in St. Blasien. In der Domstadt wird ab Januar 2020 einer von 21 Forstbezirken seinen Sitz haben. Die Büros sollen im ehemaligen evangelischen Pfarramt untergebracht werden.

Es sei wichtig, dass eine Betriebsstelle auch im Landkreis Waldshut ihren Sitz hat und St. Blasien sei außerdem genau der richtige Standort, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Die von der Luisenstraße aus betreuten Waldflächen liegen hauptsächlich im Nordwesten des Landkreises Waldshut, aber auch bei Bonndorf und Wutach oder bei Jestetten, rund um den Schluchsee im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und auch (einige kleine Flächen) im Schwarzwald-Baar-Kreis. Einige staatliche Waldflächen im Westen des Landkreises werden von der zukünftigen Betriebsstätte im Landkreis Lörrach aus betreut.

Viele Gebäude im Gespräch

Ihm sei es wichtig gewesen, den Sitz der zukünftigen „Forst BW“-Betriebsstelle nach St. Blasien zu holen, sagte Probst im Gespräch. Viele mögliche Gebäude und Räumlichkeiten habe er zusammen mit den Verantwortlichen des Landes angeschaut – auch über das Haus des Gastes habe man nachgedacht. Schließlich seien die staatlichen Stellen mit den Eigentümern des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses an der Luisenstraße einige geworden. Die evangelische Kirchengemeinde, die das Gebäude verkauft hat, dort derzeit aber noch das Pfarramt unterhält, wird ein neues Pfarrhaus bauen.

Bis zu 15 Mitarbeiter sollen in den Büros an der Luisenstraße für „Forst BW“ arbeiten, weiß Adrian Probst. Wer die Betriebsstelle leiten wird, sei aber noch nicht klar. Gerade erst habe ein Verfahren begonnen, in dem jeder Mitarbeiter der Forstverwaltung seine Interessen bekunden könne. Aus Sicht der Stadt sei die Entscheidung für St. Blasien sehr wichtig, sagte der Bürgermeister. So könne ein enger Kontakt zwischen den Förstern des Landkreises, die für den Kommunal- und Privatwald zuständig sind, und den Förstern der neuen Anstalt öffentlichen Rechts, die den Staatswald betreuen, gepflegt werden. Und die Kommune hätte schnell alle Entscheidungsträger zusammen, wenn zum Beispiel ein Wanderweg gebaut oder ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll oder sonst eine Genehmigung notwendig sein sollte. Denn kaum ein Projekt berühre nicht alle drei Eigentumsarten (Kommunal-, Privat- und Staatswald).

Wichtig für Einheimische und Urlauber

Die räumliche Nähe sei aus seiner Sicht auch deshalb wichtig, weil der Wald für Einheimische und Urlauber wichtig ist, sagte Probst. Da er annehme, dass die Erholungsfunktion des Waldes für den Staatsforst nicht genauso wichtig wie für die Kommunen ist, müsse man im engen Kontakt für die eigenen Bedürfnisse einstehen, findet er.

Auch mit Blick in die Geschichte sei St. Blasien der geeignete Standort für den Sitz der neuen Betriebsstelle, schließlich handle es sich beim von hier aus betreuten Wald zu einem großen Teil um ehemaligen Besitz des früheren Benediktinerklosters. Der Wald habe für St. Blasien und die Region einfach eine große Bedeutung, sagte Probst. Aber die Domstadt sei auch für die zukünftigen „Forst BW“-Mitarbeiter im ehemaligen Pfarrhaus ein attraktiver Standort: Ihr neuer Arbeitsplatz liege im ländlichen Raum und biete doch eine starke Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen und auch vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten.