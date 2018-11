von Thomas Mutter

100 Jahre erscheinen als ein langer Zeitabschnitt, schrumpfen aber rasch auf einen überschaubaren und immer noch berührenden Zeitraum zusammen, wenn das Schicksal eigener Vorfahren damit verbunden ist. In diesen Tagen beherrscht die Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs vor einem Jahrhundert die Gedenkkultur. Der 1950/51 angelegte und im Sommer 1952 eingeweihte Soldatenfriedhof auf der westlichen Anhöhe der Domstadt Richtung Dachsberg und Todtmoos nahm zunächst die in den örtlichen Lazaretten verstorbenen deutschen Soldaten und die hier gestorbenen Kämpfer der französischen Besatzungsmacht zur letzten Ruhe auf – die ehemaligen Gegner in den Gräbern zukunftsweisend friedlich vereint; die französischen Weltkriegstoten wurden später dann in ihr Heimatland überführt. Im kleinen Kapelleninneren halten die Namen der Gefallenen beider Weltkriege das Opfer der Soldaten fest, darunter mehr 40 zu Beklagende aus dem ersten Völkerringen.

Rückblende auf Geschichte

Die „Neue Badische Landeszeitung“ meldet am 8. Februar 1916, dass in St. Blasien ein eiserner Hirsch „als Wahrzeichen des gegenwärtigen Krieges und des Opfersinns der Einwohner“ aufgestellt worden sei. Entsprechend einer bestimmten Geldsumme durften verschiedenfarbige Nägel eingeschlagen werden in eine Vorlage, die am Ende einen Hirsch ergab. Passend dazu die Umschrift: „Stark wie der Hirsch im Waldgezelt steht Deutschland gegen eine Welt.“ Das Spendenergebnis war natürlich nicht für die Kriegsfinanzierung, sondern – wohl bitter genug – für örtliche Kriegshinterbliebene gedacht.

Nagelhirsch ergänzt durch Tafel

Nach der Niederlage wurde der „Nagelhirsch“ ergänzt durch eine Tafel, deren Text im vollen Wortlaut die damalige Stimmung und das politische Denken vermitteln soll: „Die Welt zerbrach uns Schild und Schwerter/Der Übermacht erlagen wir./Dass feig wir nicht die Waffen streckten/Bleibt deutschen Namens Ruhm und Zier/Das, was zerschlagen, aufzubauen/Ist Pflicht des werdenden Geschlechts./Erwirb, mein Volk, dir neue Ehren/Als Volk der Arbeit und des Rechts.“

Auf wessen Veranlassung und aus welchen Gründen das genagelte Hirschbild und die Ergänzungstafel einstmals in den Blasius-Raum im Ostturm (die heutige Andachtskapelle) des Doms gelangt sind, lässt sich wohl kaum noch nachvollziehen. Die beiden Zeugnisse aus dem kriegerisch-kaiserlichen Deutschland sind bis heute im Dom verblieben – allerdings eine Etage höher, abgestellt in eine (ewige?) Zwischenlagerung. Ein öffentliches Plätzchen für die Geschichtsdokumente wäre vielleicht sinnvoll, freilich nicht zur späten Bewunderung (auch wenn die Hirschvorlage von Hans Thoma stammt), sondern als Lehrstück und zur Abschreckung.

Soldat erhält Orden

Ein St. Blasier Soldat des Jägerregiments Nr. 3 hat zum Kriegsende, das er zwar verletzt, aber immerhin lebend erreicht hatte, einen Orden von sehr begrenztem „Erbauungswert“ und von bescheidenstem Material erhalten und dazu eine inzwischen langsam vergilbte, eingerissene und farbschwache Pappkarton-Urkunde der seinerzeitigen „badische(n) vorläufige(n) Volksregierung“ (an Stelle der mit dem Kriegsende abgedankten und erloschenen Monarchie).

Diese Urkunde bekam ein Soldat aus St. Blasien zu Kriegsende verliehen.

Der Urkundentext wendet sich so an die besiegten Heimkehrer: „Euch badischen Soldaten, die Ihr jetzt in das Vaterland zurückkehrt, unseren Gruß und Dank! Mit Euch gedenken wir in tiefer Wehmut der in heldenmütiger Aufopferung für das Vaterland gefallenen Kameraden. In dankbarem Mitgefühl grüßen wir ihre Hinterbliebenen. Nicht besiegt und geschlagen kommt Ihr zurück; gegen eine Welt von Feinden habt Ihr die Heimat verteidigt. Nie hat eine Armee Größeres geleistet. Eine falsche Politik und der maßlose Übermut des Militarismus haben das Unglück verursacht.“ Die Erkenntnis und Anschuldigung hatten gerade gut zwei Jahrzehnte überdauert, ehe die Welt unvorstellbaren Eroberungs- und Zerstörungskräften ausgeliefert wurde.

