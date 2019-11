von Sebastian Barthmes

Wie soll die Feuerwehr St. Blasien weiterentwickelt werden, was benötigt sie, wie ist der Stand? Mit diesen Fragen befasst sich der Feuerwehrbedarfsplan, der regelmäßig erarbeitet wird. Bislang war das eine Aufgabe der eigenen Feuerwehrführung, den neuen Plan hat nun erstmals ein externer Experte, allerdings in enger Zusammenarbeit mit dem Kommando vor Ort, erstellt. Den Feuerwehrbedarfsplan 2020 hat der Gemeinderat St. Blasien vor Kurzem einstimmig beschlossen.

Der Verfasser, der Leitende Branddirektor Ralf-Jörg Hohloch, ist seit zwölf Jahren Amtsleiter der Feuerwehr Freiburg. Der Stadtverwaltung sei es wichtig gewesen, jemanden zu gewinnen, der zwar aus der Praxis kommt, aber dennoch den Blick von Außen auf die St. Blasier Feuerwehr werfen kann, sagte Bürgermeister Adrian Probst.

Nötige Anschaffungen Für die Abteilung St. Blasien müsse man sich ab 2020 bis 2023 mit der Beschaffung eines Hilfleistungslöschfahrzeugs 10, eines Gerätewagens Logistik 2 und eines Einsatzleitwagens 1 befassen. Ein mittleres Löschfahrzeug (2024) und ein Mannschaftstransportwagen (frühestens 2025) müssten in Menzenschwand sowie ein „Tragkraftspritzenfahrzeug – Wasser“ (frühestens 2026) für den Ortsteil Albtal angeschafft werden.

Zu den Zielen des Bedarfsplans gehöre es, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr St. Blasien zu erhalten und auch den richtigen Rahmen zu schaffen, damit die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dauerhaft motiviert bleiben. Und Hohloch hatte bei seinen Besuchen festgestellt, dass die Stadt „eine sehr motivierte Truppe“ habe. Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sei gut, die Ausstattung stimme insgesamt. Dennoch müsse einiges getan werden. Das Feuerwehrgerätehaus in St. Blasien entspreche beispielsweise vielen Normen und Vorschriften nicht mehr. Es sei gut, dass über einen Neubau nachgedacht werde, den er auch dringend empfehle. Ein Gebäude, das auf dem Stand der Zeit sei, helfe der Feuerwehr nicht nur, ihre Arbeit erfolgreich zu erledigen, sondern sei auch für die Motivation wichtig.

Das Gerätehaus in Menzenschwand sei grundsätzlich in einem guten Zustand, im Dachgeschoss könne ein großer Raum für Fortbildungen oder sonstige Anlässe ausgebaut werden. Das Gebäude sei auch groß genug, um empfohlene neue Fahrzeuge dort unterbringen zu können. Auch mit dem Gerätehaus im Albtal sei er zufrieden. Er empfehle, einen derzeit ungenutzten Raum im angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus dem Abteilungskommandanten für dessen Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Die Feuerwehr St. Blasien ist nach Ansicht des Freiburger Fachmanns gut aufgestellt. Dennoch stehen einige Aufgaben an. | Bild: Sebastian Barthmes

Die Zahl der Einsatzkräfte und auch deren Durchschnittsalter sei in Ordnung, hatte der Fachmann festgestellt. Der Ausbildungsstand sei gut, die Atemschutztauglichkeit müsse aber kontinuierlich verbessert werden. Auch die Tagesverfügbarkeit sei derzeit noch ausreichend, sie müsse ebenfalls verbessert werden. Als Aufgabe gab der Leiter der Freiburger Feuerwehr der Stadt St. Blasien zum Beispiel auch mit auf den Weg, die Anzahl der Maschinisten mit einem Lastwagenführerschein zu erhöhen (geschieht bereits), die Zahl der Atemschutzgeräteträger zu erhöhen und die Personalstärke zu halten.

Erfreulich groß und ausreichend sei die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr – für die Zukunft der Einsatzmannschaft sei das eine überaus wichtige Grundlage. Deshalb wäre es auch im Albtal wichtig, eine Jugendfeuerwehr zu haben, so Hohloch.

Die Feuerwehr St. Blasien sei für rund 3800 Menschen und eine Fläche von circa 54 Quadratkilometern verantwortlich. Überprüft hatte Ralf-Jörg Hohloch, wie die Feuerwehr im Notfall den Einsatzort erreicht. In St. Blasien, Menzenschwand und Albtal sei eine Ausrückezeit und eine Anfahrtszeit von jeweils fünf Minuten grundsätzlich einzuhalten, auch wenn es die Topografie nicht zulasse, jeden Ort auf der Gemarkung in zehn Minuten zu erreichen. Allerdings sei das auch in Zukunft nur möglich, wenn alle drei Abteilungen erhalten bleiben.

Auch die Fahrzeuge und die technische Ausstattung nahm Hohloch unter die Lupe: Es empfiehlt zum Beispiel, das Gerätehaus in St. Blasien so auszustatten, dass dort auch bei Stromausfall gearbeitet werden kann. Zwei Fahrzeuge in Menzenschwand seien derzeit noch in Ordnung, in St. Blasien müsse über den Ersatz von drei Fahrzeugen diskutiert werden. Solange ein Auto funktioniert, müsse man es nicht zwingend ersetzen, sagte Hohloch. Wenn es einmal 25 Jahre alt ist, sollte man aber über eine Neubeschaffung nachdenken, da die Vorbereitung mindestens zwei Jahre benötige.