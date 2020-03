St. Blasien vor 3 Stunden

Das erste Einzelhandelsunternehmen reagiert auf die Corona-Krise – noch bevor die Bundesregierung die Schließung der Geschäfte vorschlug

Das Modehaus Schmidt-Arkaden hat sein Stammhaus in der Domstadt und auch das Geschäft „Schmidt Nr. 19“ in Bonndorf am Montagmittag um 12.23 Uhr geschlossen. Geschäftsführer Christian Keemss übt heftige Kritik an den politischen Funktionsträgern.