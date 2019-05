von Sebastian Barthmes

Das Kreisforstamt wird auch in Zukunft in St. Blasien präsent sein: Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag das Angebot der Behörde zur Beförsterung des Kommunalwaldes angenommen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Forstverwaltung wird die Betreuung des Staatswaldes (neue Anstalt des öffentlichen Rechts) von der Betreuung des Kommunal- und Privatwaldes (Forstamt der Landkreise) getrennt. Die Kommunen haben nun, wie auch die privaten Waldeigentümer, die Gelegenheit, entweder die Waldwirtschaft selbst zu erledigen oder sie weiter in der Hand des Kreisforstamtes zu belassen.

Häusern/Höchenschwand Die Arbeiten am Stützpunkt Häusern/Höchenschwand der Straßenmeisterei haben begonnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Behörde hatte für die Waldfläche in St. Blasien 1,4 Vollzeitstellen und für Häusern 0,3 berechnet. Zusammen mit hoheitlichen Aufgaben kommen so zwei Revierförsterstellen zusammen, erläuterte Bürgermeister Adrian Probst in der Gemeinderatssitzung. Die für die beiden Nachbargemeinden zuständigen Stellen sollen gebündelt werden.

72.500 Euro jährlich

Die Beförsterung des St. Blasier Kommunalwaldes mit einer Fläche von 1063,6 Hektar will das Kreisforstamt für rund 72 500 Euro brutto jährlich erledigen, heißt es im Angebot des Landratsamtes Waldshut. Dieser Betrag reduziert sich, wie in anderen Gemeinden auch, um Mehrbelastungsausgleich des Landes in Höhe von rund 17 000 Euro. Damit werde die Stadt St. Blasien in Zukunft ähnlich viel wie bisher für die Dienste der Revierförster bezahlen, erläuterte Bürgermeister Probst – die Kostensteigerung mache zwei Prozent aus.

Kontrolle der Straßen

Ein Paragraf des Vertrages, in dem es um die Haftung geht, war Christoph von Ascheraden aufgefallen: Es klinge nach einer allgemeinen Freistellung, sagte er. Das dürfe aber nicht sein, das Landratsamt müsse als Vertragspartner die Verantwortung für seine Arbeit tragen. Ein Problem sahen andere Gemeinderatsmitglieder darin nicht, die Verwaltung will dennoch noch einmal klären, was dieser Paragraf genau meint, sagte der Bürgermeister zu. Das Gremium stimmte dem Vertrag mit dem Kreisforstamt einstimmig zu.

St. Blasien Der Forstbezeirk Nummer 19 wird künftig von St. Blasien aus geleitet Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Verkehrssicherungspflicht entlang öffentlicher Straßen und Bebauung legt die Stadt in die Hand des Kreisforstamtes. Rund 7400 Euro netto wird die Stadt dafür bezahlen, dass zwei Fachkräfte einen 30 Meter breiten Waldstreifen auf einer Strecke von insgesamt mehr als 17 Kilometern rechtssicher kontrolliert und bei Bedarf den Revierförster informiert. Beide Verträge sollen ab 2020 fünf Jahre lang gelten.