St. Blasien Das Konzert in Dom ist ein festlicher Genuss zum Jahresbeginn

Bernhard Marx an der Orgel und Andrei Kavalinski an der Trompete gestalteten beim Domkonzert ein Programm aus drei Jahrhunderten.

Trompete und Orgel sind die klassischen Instrumente für festliche Konzerte. Wenn sich zwei Spezialisten zusammentun, wird dies zum besonderen Genuss für die Zuhörer. Zum Jahresauftakt kamen nun Zuhörer im ausverkauften und zusätzlich bestuhlten Dom in einen solchen Genuss. Bernhard Marx an der Orgel und Andrei Kavalinski an der Trompete, gestalteten ein vielseitiges Programm.

Zahlreiche Ohrwürmer ließen die Zuhörer im Geist mitsingen. Besonders strahlend kam die Trompete zum Zug, weil Bernhard Marx die Flötenregister wählte und damit den Klangbogen weit auslotete. Als erster Ohrwurm eröffnete „Die Majestät“ von Georg Philip Telemann das Konzert. Es folgte die „Sonate in D-Dur“ von Guiseppe Torelli. Ihre vier Sätze, Andante, Allegro, Grave und Allegro, nutzten in die Domakustik aus und konnten so besonders begeistern. „Air D-Dur, BWV 1008“ von Johann Sebastian Bach war als zweiter Ohrwurm ein Anker im Programm.

„Au jô deu de pubelle – Noël bourguignon“ aus der „Deuxième Suite de Noëls“ von Claude Bénigne Balbastre ließ Bernhard Marx erneut allein konzertieren. Hier lotete er die Tiefe der Orgel aus. Melodien aus dem Innern der Orgel wechselten mit Melodien aus den Prospektpfeifen ab. Ein schönes Stück, das die Würde des Instruments voll präsentierte. Die „Fantasie C-Dur“ über „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Ludwig Krebs schloss sich an. Hier übernimmt die Trompete die Melodieführung, während die Orgel begleitet und umspielt. Zwei Weihnachtslieder für Orgel schlossen sich dem an: Ein Schottisches Weihnachtslied und Introduktion und Variationen über ein altes polnisches Weihnachtslied „Lauft, treue Hirten! Die gesegnete Stunde hat geschlagen“.

Zwei Tage zuvor hatte in der Kirche St. Johann in Freiburg eine Uraufführung stattgefunden. Galina Goreloa (geboren 1951) hat für Andrei Kavalinski die Malerei „Frau und Vogel im Mondschein“ von Joan Miró vertont. Zum zweiten Mal erklang sie nun in St. Blasien. Dazu begab sich Andrei Kavalinski in die Rotunde und schmetterte die differenzierte Komposition vom Altarraum aus. Hierbei kam die Virtuosität von Andrei Kavalinski voll zur Geltung. Einen Kontrast schaffte die Orgel mit „Sortie“ von Louis James Alfred Lefébure-Wély.

Mit dem dritten Ohrwurm, „Suite in D-Dur“ von Georg Friedrich Händel („Wassermusik“), klang das Konzert aus. Die fünf Sätze, Ouvertüre, Guige, Air, Bourrée und Marsch, sind ein Virtuosenstück für Orgel und Trompete. Für den Applaus bedankten sich die beiden Musiker mit zwei Zugaben.