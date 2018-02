St. Blasien Darum investiert St. Blasien 25 000 Euro gegen das Verkehrschaos auf dem Feldberg

St. Blasien invesiert 25 000 Euro in ein Leitsystem im Skigebiet Feldberg. Im Gegenzug fordert die Stadt mehr Parkplätze beim Lift Grafenmatt.

St. Blasien (sb) Der Verkehr auf dem Feldberg ist im Winter häufig ein Problem. Ein geplantes Verkehrsleitsystem soll Abhilfe schaffen. Es soll in zwei Stufen aufgebaut werden. St. Blasien wird sich mit 25 000 Euro an der Umsetzung der ersten Stufe beteiligen, beschloss der Gemeinderat St. Blasien bei einer Gegen-Stimme.

Zunächst sollen zwischen Todtnau-Fahl und Caritas-Haus gezielt Parkflächen ausgewiesen werden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Über Anzeigen sollen Autofahrer über freie Stellplätze auf den verschiedenen Parkplätzen informiert werden. Gesteuert werden sollen die Anzeigen über Induktionsschleifen in den Zu- und Abfahrten. Bis zum Winter 2018/2019 soll das System funktionieren.

Die Planung habe das Land getragen, 300 000 Euro koste nun die Umsetzung. Davon sollen die Kommunen St. Blasien, Todtnau und Feldberg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Lörrach jeweils 25 000 Euro und das Land 150 000 Euro übernehmen. Die zweite Stufe, die ab 2019 umgesetzt werden soll, sehe vor, dass „die Informationen zur Parksituation über weitere Kanäle kommuniziert werden“, heißt es in der Vorlage. Gedacht werde beispielsweise an Apps, Infotafeln im weiteren Umkreis.

In den Gesprächen werde stets deutlich gemacht, dass „wir auch Ansprüche haben, die mit der Beteiligung verbunden sind“, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Er nannte die Parkplatznot im Bereich Feldberg-Ort/Grafenmatt. Werde dort nicht zusätzlicher Parkraum geschaffen, seien beispielsweise die Skischulen an den Grafenmattskiliften der Stadt St. Blasien benachteiligt. Derzeit stehe die Verkehrslenkung in Richtung Parkhaus im Zentrum.

Die Kostenaufteilung treffe St. Blasien im Verhältnis stärker als die Partnergemeinden, sagte Gemeinderat Christoph von Ascheraden. Die Beteiligung sei richtig, jedoch „deutlich über dem unmittelbaren Nutzen“. Allerdings sei eine Entscheidung für die Beteiligung ein Zeichen dafür, „dass wir über unsere Tallage hinaus denken“.

Der Sicht widersprach Probst: Das Projekt sei schon im Interesse der Stadt St. Blasien, auf die 40 Prozent der Erlöse im Skigebiet Feldberg entfallen, wie er erläuterte. Es sei wichtig, den Verkehr zu managen, damit die Kunden zufrieden sind. Dem stimme er auch zu, sagte Gemeinderat Uwe Kaiser. Daher sei auch die Beteiligung an den Kosten grundsätzlich richtig. Es müsse aber sichergestellt werden, dass es ein Verkehrsleit- und kein Kundenleitsystem sei. Bis das nicht ganz klar ist, sei er nicht bereit zuzustimmen.

Tatsächlich werde es durch die Umsetzung der ersten Stufe „nur eine neutrale Darstellung der freien Parkplätze geben“, sagte der Bürgermeister. Eine Kundenführung, wie Kaiser sie zum Nachteil St. Blasiens befürchtet, sei da „nur bedingt möglich“. Die erste Ausbaustufe bringe der Stadt Vorteile. Während jetzt alles auf das Parkhaus ausgerichtet sei, werde ein Verkehrsleitsystem auch die Parkplätze beim Grafenmatt und beim Caritas-Haus in Bewusstsein rücken, ist er sich sicher. Die zweite Ausbaustufe sehe dagegen schon eine Kundenführung vor, sagte Probst. Damüsse man über die Ausgestaltung genau nachdenken.

Der Vorschlag von Klaus Dudarewitsch, die Skikommission das Projekt genau beleuchten zu lassen, um dem Gemeinderat dann einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten, fand keine weitere Beachtung. Der Gemeinderat sollte sich schon jetzt für oder gegen die Beteiligung aussprechen, so Probst. Ein Beteiligung an der Finanzierung sei auch für den Kreistag ein wichtiges Zeichen.