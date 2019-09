von sk

Ein Kaminbrand hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in St. Blasien geführt, denn in ersten Meldungen war von einem Dachstuhlbrand die Rede. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, rückten gegen 20.30 Uhr die Feuerwehren aus St. Blasien, Todtmoos und Höchenschwand sowie das DRK und mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort aus.

Durch Glanzrußbildung war es im Kamin eines Hauses zu einem Feuer gekommen. Es entstand weder Gebäude- noch Personenschaden. Der zuständige Schornsteinfeger kümmerte sich um das Weitere.