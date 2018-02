St. Blasien DLRG St. Blasien steht ein arbeitsreiches Jahr bevor

Bei der DLRG-Ortsgruppe St. Blasien stehen zahlreiche Fortbildungen und Lehrgänge an. In der Hauptversammlung gab es Ehrenabzeichen für langjährige Mitglieder.

St. Blasien (lib) Auf die Spuren des vergangenen Vereinsjahres und zukünftiger Aktivitäten begab sich der Vorstand der DLRG-Ortsgruppe St. Blasien in der Hauptversammlung. Der Vorsitzende Martin Huber übergab Sabine Seidel für zehn Jahre Mitgliedschaft das Ehrenabzeichen in Bronze. Das Mitgliederehrenzeichen in Silber erhält Maximilian Oeschger, er konnte nicht anwesend sein. Auch die zu ehrenden Ingrid Ganzmann, Herbert Ganzmann und Günther Seidel waren verhindert, sie traten vor zehn Jahren der Ortsgruppe bei.

Der technische Ausbildungsleiter Dirk Zebisch informierte, dass derzeit die Rettungsschwimmprüfungen anstehen. „Am Montag fahren wir mit den Rettungsschwimmern Bronze nach Titisee, einige von uns kommen geradewegs von der Theorie für die Juniorretter“, erklärte er. Seit 2012 nähmen die Schwimmprüfungen stetig zu, zeigte er anhand einer Statistik. Mit 41 Schwimmprüfungen sei 2017 aber ein Rekordjahr gewesen – dadurch möglich geworden, weil es eine mittlerweile sehr stabile Gruppe von Ausbildern gebe.

Auch bei den Juniorrettern sei der Trend ähnlich, auch hier würden es mehr. Da diejenigen, die die Schwimmprüfungen machen, frühestens zwei Jahre darauf die Rettungsschwimmprüfungen ablegen könnten, würden die Rettungsschwimmzahlen den Schwimmprüfzahlen hinterherhängen. 2017 seien es nur drei Rettungsschwimmprüfungen gewesen: Zwei Wiederholungsprüfungen für Ehemalige der Rettungsschwimmer, die in Bädern arbeiten, und eine Rettungsschwimmausbildung, die mit einem Lehramtskandidaten stattfand. „Weil im Jahr 2016 alle unsere Leute ihren Rettungsschwimmer aufgefrischt und das Kolleg keine Rettungsschwimmer gebraucht hatte, haben wir gesagt, wir machen im Winter 16/17 keine eigene Rettungsschwimmerausbildung, sondern konzentrieren uns auf die Schwimmausbildung.“ Folglich gab es 2016 keine Prüfungen.

2018 sehe es wieder anders aus. „Dann haben wir die Chance, mit über 30 Prüfungen einen neuen Rekord auf lange Zeit aufzustellen.“ Es sei geplant, vier Riegenführer auf Ausbildungsassistentenlehrgänge zu schicken, bei vier Ausbildern und Jugendleitern sei außerdem der nächste Lehrgang bei der Landesjugend geplant.

Die DLRG Ortsgruppe St. Blasien verfügt über zwei Kinder-, eine Juniorretter- und zwei Rettungsschwimmergruppen, berichtete der stellvertretende Jugendleiter Benjamin Ketterer. In diesen Gruppen wurden 2017 ein Seepferdchen, 15 Deutsche-Jugend-Schwimm-Abzeichen (DJSA) in Bronze, 19 DJSA in Silber und sieben DJSA in Gold abgenommen. Außerdem wurden ein Deutsches-Schwimm-Abzeichen in Bronze und drei Deutsche-Rettungs-Schwimm-Abzeichen in Silber abgelegt, bilanzierte.

Das Kinder-, Jugend-, und Rettungsschwimmertraining wird von sechs Kindertrainern, zwei Rettungsschwimmausbildern und einem Lehrscheininhaber durchgeführt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 164 Stunden Schwimm- und 68 Stunden Rettungsschwimmausbildungen geleistet. Hinzu kommen neun Stunden Theorieausbildung, 160 Stunden, die in allgemeine Tätigkeiten, wie etwa in die Renovierung des Raumes mündeten, so Ketterer. 36 Stunden gingen in reine Jugendarbeit und 90 Stunden in den Wachdienst im Waldfreibad Häusern-Höchenschwand.

Im vergangenen Jahr habe man wieder am Zeltlager des DLRG-Jugend-Bezirks Hochrhein teilgenommen und an einer Einweisung in das Wachgebiet Waldfreibad. Ferner gab es den traditionellen Saisonabschluss mit Übernachtung im Waldfreibad, die Gestaltung eines Kindernachmittages im Rahmen der Jugend-Aktiv-Wochen der Gemeinde Höchenschwand sowie die Renovierung der beiden neuen DLRG-Räume und noch vieles mehr. Vorsitzender Martin Huber ging unter anderem auf die fleißigsten Trainingsbesucher ein und belohnte sie mit einem Geschenk. Bei den Kindern waren es Letizia und Isabella De Almeida und Annalena Stritt (100 Prozent), bei den Rettungsschwimmern Benjamin Ketterer und Markus Seidel (94 Prozent) und Lucia Regele (91 Prozent).