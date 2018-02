St. Blasien Bundesministerin Barbara Hendricks besucht St. Blasien und Bernau

Die Bundesministerin Barbara Hendricks besucht St. Blasien sowie Bernau und erhährt wie Ökologie, Ökonomie, Tradition und moderner Tourismus zusammenpassen können.

St. Blasien/Bernau – Baukultur und Tourismus, Altes erhalten und modernes Leben ermöglichen – in der Region wird viel für eine Weiterentwicklung getan. Was sich alles tut, hat die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Barbara Hendricks, auf einer Reise im Naturpark Schwarzwald erlebt. Schwerpunkt waren St. Blasien und Bernau.

Der Bogen war weit gespannt: Im Dom erlebte die Bundesministerin zusammen mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und weiteren Begleitern in einer Kurzführung von Thomas Mutter die fortschrittlichen Gedanken des Fürstabts zum Bau der Kuppelkirche. Und im Laufe der weiteren Rundreise durch das einstige Gebiet der Benediktiner Abtei erfuhr Barbara Hendricks, wie Ökologie, Ökonomie, Tradition und moderner Tourismus zusammenpassen können.

Der riesige Dom ist eines der Gebäude, die an die Hackschnitzelheizanlage des Kollegs angeschlossen sind. Etwa 7300 Schüttraummeter werden dort jedes Jahr verfeuert, sagte Kollegs-Geschäftsführer Daniel Poznanski. Der besondere Wert der Anlage werde nicht nur durch die enorme CO2-Einsparung sichtbar, sagte Emil Mutterer von Energieholz Bernau. Das Heizmaterial müsse nur über kurze Wege transportiert werden, außerdem kommen etwa 90 Prozent der Erlöse der Land- und Forstwirtschaft in der Region zugute. In dem manches Holz, das sonst nicht zu verwerten wäre, zu Hackschnitzeln verarbeitet werde, helfe diese Art der Energiegewinnung auch bei der Offenhaltung der Landschaft mit.

Und die sei für die Einheimischen und den Touristen ebenso wichtig, wie der Erhalt der traditionellen Gebäude, sagte auch Bernaus Bürgermeister Rolf Schmidt. Man müsse alte Gebäude erhalten und dennoch Neues schaffen oder Altes modernisieren, damit Leben in den Häusern herrscht. „Wir wollen kein Museumsdorf sein“, sagte er, als die Ministerin mit ihren Begleitern im Resenhof und im Forum „erlebnis:holz“ in Bernau Station machte. Der Resenhof sei ein traditioneller Schwarzwaldhof, das benachbarte Forum sei ein von dieser Form abgeleiteter moderner Bau. Den Erhalt und die Modernisierung in Einklang zu bringen, sei eine Mammutaufgabe. Dazu müssten Bauherren zu höheren Baukosten bereit sein, um die Besonderheit der hiesigen Baukultur auch mit Neubauten zu erhalten oder zu unterstreichen, denn der Schwarzwald müsse weiterhin erkennbar bleiben. Ein Beispiel sei das Hotel „Breggers Schwanen“, das die Gruppe um die Bundesministerin ebenfalls besuchte.

Das mehrere hundert Jahre alte Haus, das seit mehr als 150 Jahren im Familienbesitz ist, habe sich darauf eingelassen, einen modernen und teuren Erweiterungsbau zu stemmen, sagte Schmidt. Und der Schritt habe sich gelohnt, erläuterte Hotelier Franz Bregger. Die Auslastung der Zimmer liege bei 70 Prozent.

Ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums befasse sich mit Baukultur und Tourismus, sagte Barbara Hendricks, und der Südschwarzwald habe da schon starke Vorarbeit geleistet und viel geschafft, lobte sie. Für die Zukunft der Region sei aber nicht nur der Erhalt der alten Schwarzwaldhöfe einerseits und deren Modernisierung andererseits wichtig, sagte Rolf Schmidt. Man müsse auch andere für die Region typische Dinge erhalten.

Als Beispiel nannte er das Kunsthandwerk, das sich im Forum „Erlebnis:holz“ präsentieren kann. Die Gründung eines Schwarzwaldinstituts, wie sie im Naturpark diskutiert werde, wäre ein wichtiger Schritt. Nach dem Besuch in St. Blasien und Bernau besuchten die Gruppe um die Bundesministerin das Haus der Natur auf dem Seebuck und die Rothaus-Brauerei.