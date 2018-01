St. Blasien Bürgermeister Adrian Probst: 100 Tage im Amt als Rathauschef

Adrian Probst ist seit 100 Tagen Bürgermeister der Domstadt St. Blasien. Seine Einarbeitung läuft nach eigenen Angaben noch, doch beim Hochwasser konnte er bereits seine Erfahrung als Verantwortlicher einer Rettungsorganisation einbringen.

Seit 100 Tagen ist Bürgermeister Adrian Probst im Amt. Nachdem er am 13. August gewählt worden war, saß er am Montag, 9. Oktober, erstmals offiziell an seinem Schreibtisch im Rathaus. Viel hat er seither gelernt – beim Hochwasser konnte er auch seine Erfahrung als Verantwortlicher einer Rettungsorganisation nutzen.

„Es ist schon von Vorteil, wenn ein Bürgermeister weiß, wie es läuft“, sagt ein Feuerwehrmann in der Nacht zum Freitag im Feuerwehrhaus in St. Blasien. Im großen Saal tagt zu der Zeit gerade der Krisenstab unter Leitung von Bürgermeister Adrian Probst. Unter den vielen Helfern in St. Blasien und Menzenschwand waren in der Nacht und am folgenden Tag auch Einsatzkräfte der Bergwacht unterwegs, deren Landesvorsitzender Probst ist.

So aufregend und anstrengend wie an den Hochwassertagen waren nicht alle Arbeitstage des neuen und jungen Bürgermeisters – aber mit der Wahl habe sich „die ganze Lebenssituation geändert“, erinnert sich Probst. Eine neue Arbeitswelt musste er sich erschließen und zudem damit umgehen lernen, dass er nun eine öffentliche Person geworden war.

Seither gab es „sehr viele Themen, in die man sich einarbeiten muss“, sagt der Bürgermeister. Außerdem lerne man viele Menschen kennen, müsse sich viele neue Gesichter merken. Eine seiner wichtigsten Aufgaben sei es anfangs gewesen, im Rathaus zum Teammitglied zu werden. Natürlich sei es für ihn spannend gewesen, ob die Mitarbeiter der Stadtverwaltung offen mit der neuen Situation umgehen, oder ob sie „den Jungen ins Leere laufen lassen“. Er sei sehr gut aufgenommen worden, sagt er erfreut.

Als Bürgermeister lerne man, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten – man erkenne die Bedeutung der Fürstabt-Gerbert-Schule oder des Kollegs neu, sehe, wie zum Beispiel der Winterdienst funktioniert. Er habe Zusammenhänge erkannt, viele Erklärungen erhalten.

Die Einarbeitungszeit werde noch eine Weile dauern, weiß Adrian Probst. Aber klar ist ihm längst: Der städtische Haushalt ist sehr vom Winter abhängig. Deshalb müsse man sich weiter um den Wintertourismus im Skigebiet Feldberg und auch in Menzenschwand kümmern.

Gleichzeitig müsse sich die Stadt auch mit dem Sommer befassen und sich dabei beispielsweise fragen, „was man mit dem Winterinvest im Sommer tun kann“, sagte er mit Blick auf die Zeigerbahn. Insgesamt müsse das Paket (Qualität, Rahmenprogramm, Service) auf dem Feldberg stimmen. Er strebe eine stärkere Rolle der Stadt St. Blasien im Liftverbund an.

Generell sehe er die Aufgabe der Verwaltung darin, Projekte positiv zu begleiten und nicht Bedenken voran zu stellen. „Ich will keine Behörde, wo jeder etwas sucht, was gegen eine Idee spricht.“ Er wolle Visionen entwickeln „und dann sehen, was möglich ist“. Dabei könne sich die Domstadt auch an Nachbarkommunen orientieren – Bernau sei ein gutes Beispiel, findet Adrian Probst, denn „da ist Wertschöpfung, die haben verstanden, wie es geht.“

St. Blasien habe beste Voraussetzungen, ist der Bürgermeister überzeugt. Zusammen mit allen Verantwortlichen wolle er Inhalte für St. Blasien entwickeln und auch überlegen, welche Zielgruppe man in Menzenschwand, St. Blasien und Albtal ansprechen wolle.

Nach 100 Tagen im Amt weiß Bürgermeister Adrian Probst: „Es ist alles nicht so einfach. Die Zusammenhänge sind sehr komplex.“ Man müsse sich sehr anstrengen, um „Ideen nach vorne zu bringen. Die Umsetzung ist die große Schwierigkeit.“ Aber auch dafür seien die Rahmenbedingungen in St. Blasien günstig, denn die Mitarbeiter um Hauptamtsleiterin Sylvia Huber würden so wie er denken.

Anfangs habe er gedacht, er könne sich gezielt in die Materie hineinarbeiten, um dann richtig loslegen zu können. Doch „zum strukturierten Einarbeiten hat man gar keine Chance“, sagt Probst, denn sobald er das Amt angetreten habe, sei sein Terminplan voll gewesen – „konzeptionelles Denken ist da schwer.“ Den Donnerstagnachmittag habe er seit Mitte Dezember fürs Nachdenken, sortieren und für freie Gespräche reserviert. In Zukunft wolle er thematische Schwerpunkte setzen, zunächst wolle er aber „eine saubere Lageerkundung machen“.

Die Aufgaben, die er zu bewältigen hat, sind komplex. Sein Alter sei aber von Anfang an kein Hindernis beim Umgang mit Mitarbeitern und Amtskollegen gewesen. Und auch in der Bevölkerung werde er gut aufgenommen, die Menschen aller Altersgruppen trauen sich, ihn anzusprechen. Probst: „Einkaufen dauert in der Regel länger. Das ist auch eine Bürgersprechstunde.“