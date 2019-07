von Sebastian Barthmes

Am Montag geht es los: Die Arbeiten am Rückbau der „Ochsenbrücke“ zwischen Hauptstraße und Domhotel haben am Dienstag begonnen. Dafür hatte das beauftragte Unternehmen einen Spezialbagger im Flussbett positioniert. Die Brüstung war bereits am Abend verschwunden, am Mittwoch war nur noch die nackte Brückenkonstruktion zu sehen. Die soll nun am Montag, 29. Juli, abgebrochen werden, kündigte die Stadtverwaltung an. Dafür muss die Hauptstraße im Bereich der Ochsenbrücke in der Zeit von 8 bis 14 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.