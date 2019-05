von sk

Ein Mann aus St. Blasien musste am Freitagabend mit zur Polizei, weil er keine Ruhe gab. Kurz vor 21 Uhr war die Polizei in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Ein deutlich alkoholisierter Bewohner hatte laut Meldung der Polizei im Hausflur Nachbarn bedroht und gegen Wohnungstüren getreten und geschlagen. Auch soll er einen Mann angegriffen haben, der sich wehrte.

Auf die Standpauke der Polizei zeigte sich der Betrunkene einsichtig und wurde dort in der Obhut von Angehörigen belassen mit der klaren Ansage, dass er bei weiteren Störungen in Gewahrsam genommen wird. So kam es dann auch gegen 23.15 Uhr, teilt die Polizei weiter mit. Wie sich beim zweiten Einsatz herausstellte, war es zu einer neuerlichen Auseinandersetzung mit einer Angehörigen gekommen. Der 41-jährige musste deshalb mit zur Polizei und seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.