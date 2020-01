von Christiane Sahli

Im Albtal fließt immer wieder Rostwasser aus dem Wasserhahn, die Ursache konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Inzwischen wurde das Technologie Zentrum Wasser (TZW) damit beauftragt, Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen zu untersuchen. Bei einem Informationsabend informierte Andreas Korth vom TZW über die geplanten Maßnahmen. Eines wurde dabei deutlich: Mit einer schnellen Abhilfe ist nicht zu rechnen.

Als großes Problem bezeichnete Korth eingangs die Tatsache, dass die Ursachen des Rostwassers nicht so greifbar seien, dass man zielgerichtet auf eine Lösung hinarbeiten könne. Zudem lasse sich das Problem nicht lokal zuordnen, es zeige sich ein differenziertes Lagebild. Ziel sei, langfristig eine gute Lösung zu finden, erklärte er.

Systemanalyse und Trübungsmessung

Geplant ist, so der Experte, eine Systemanalyse, da die bislang erfolgten Spülungen nicht zu einem nachhaltigen Ergebnis geführt hatten. Als mögliche Quellen für den Eintrag nannte er das Wasserwerk, korrodierte Leitungen und Mobilisierung von Ablagerungen. Das TWZ hat ein Messsystem entwickelt, so Korth, mit dem kontinuierliche Trübungsmessungen erfolgen. Dabei werden Messeingang und im Netz verteilt Messgeräte angebracht.

Zunächst erfolgt eine Grundreinigung durch Spülung, dann wird das Netz etwa ein Jahr lang betrieben, bevor eine weitere Spülung mit Erfassung der Ablagerungsmengen vorgenommen wird. Anschließend kann entschieden werden, ob regelmäßige Spülungen ausreichen oder Leitungen ausgewechselt werden müssen. Für den Fall, dass Spülungen ausreichend sind, wird ein Spülplan mit Festlegung der Spülintervalle und Spülstrecken – gegebenenfalls muss nicht das ganze Netz gespült werden – erarbeitet. Dabei können die Spülintervalle in den verschiedenen Spülstrecken durchaus unterschiedlich sein. Die Intervalle würden dabei so berechnet, dass die Spülung vor dem Auftreten von Trübungen erfolgt, so Korth.

20 Kilometer langes Netz soll untersucht werden

Die Anwesenden hatten zahlreiche Fragen an den Wasser-Experten. Untersucht werden soll das gesamte, rund 20 Kilometer lange Ortsnetz im Albtal, wobei auch verschiedene Einspeisungen berücksichtigt würden, erklärte er. Und: Je höher die Temperaturen, desto schneller verlaufe der chemische Prozess der Korrosion. Ein Anwohner hatte die Feststellung gemacht, dass morgens das Wasser besonders braun sei. Dafür hatte Korth eine Erklärung: Nachts bildeten sich die Partikel, weil das Wasser in der Leitung stehe. Wenn dann am Morgen wieder vermehrt Wasser entnommen werde, sei dieses aufgrund der angesammelten Partikel besonders verfärbt.

Eines zeigte der Abend: Die Albtäler werden noch viel Geduld aufbringen müssen, bis das Problem gelöst ist. Bürgermeister Adrian Probst lobte die Betroffenen für ihr sachliches Herangehen an die Sache, ohne in Panik zu verfallen. Er wies noch einmal auf den Abschlag vom Wasserpreis für die Betroffenen hin und betonte, dieser Abschlag werde auch weiterhin gewährt. Wer den Anschlag noch nicht in Anspruch genommen habe, könne dies auch jetzt noch tun.