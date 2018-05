St. Blasien Beim Pfingstfest am Kolleg St. Blasien wird Lehrer Michael Becker als neuer Schulleiter verkündet

Das Kolleg St. Blasien präsentiert bei seinem Pfingstfest ein sportliches, kulturelles und wissenschaftliches Programm. Kollegs-Lehrer Michael Becker wird ab dem nächsten Schuljahr neuer Schulleiter.

Ein wie immer umfangreiches und abwechslungsreiches Programm war beim Pfingstfest am Kolleg St. Blasien geboten. Dazu gehörten außer Vorträgen, musikalischen Darbietungen und dem Pfingsttheater auch Präsentationen wie der „Marktplatz Naturwissenschaften“ – Schüler der zehnten Klasse zeigten ihre Facharbeiten im Fach Naturwissenschaft und Technik.

Ausgeklügelte Apparate

Ein Beispiel: Größere Tiere, wie Marder, lassen sich unversehrt mit einer Kastenfalle fangen. Betritt das Tier die im Inneren der Falle angebrachte Wippvorrichtung, wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der zu einem Schließen der Falle führt. Weitere Arbeiten zeigten einen Sterlingmotor, einen Magnetmotor und eine Algenfarm. Die Schüler demonstrierten und erläuterten ihre Arbeiten, das Interesse an den Facharbeiten war groß.

Kunst und Spiel

Ein Entfernungsmesser und ein elektrischer Würfel waren bei der Mikroprozessor-AG zu sehen. An den Wänden in den Fluren waren Werke der Schüler aus dem Fach Bildende Kunst ausgestellt, unter anderem impressionistische Seerosenbilder im Stil von Claude Monet. Zur Sache ging es beim Fußballspiel zwischen Schülern und Altschülern, allerdings ging den „älteren Herren“ im Laufe des Spiels die Luft aus, so der Stadionsprecher.

Theater und Kulturen

„Die Räuber“ von Friedrich Schiller standen in diesem Jahr auf dem Spielplan der Theatergruppe. Wonach sich Jugendliche heutzutage sehnen, versuchten Pater Blattert SJ und Wolfgang Enders auf Einladung des Fördervereins zu ergründen. Über seine Erfahrungen in der Begegnung mit Muslimen berichtete bei der Kollegsversammlung am Pfingstsonntag Pater Felix Körner SJ. Ausdrücklich nicht wissenschaftlich, wie der Professor der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom schmunzelnd betonte.

Neuer Schulleiter wird verkündet

Bei der Information durch die Kollegsleitung am Montag verriet Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes dann, was er schon am Vortag augenzwinkernd hatte durchblicken lassen: Michael Becker, der seit 1987 am Kolleg St. Blasien Mathematik und katholische Religion unterrichtet, wird der neue Schulleiter. Einen besonderen Applaus bekam Becker, als Mertes noch verriet, dass er an diesem Pfingstmontag 61 Jahre alt geworden war.

Auch neue stellvertretende Leiterin

Neue stellvertretende Schulleiterin wird Cathrin Stoll. Sie unterrichtet seit 2002 Deutsch, Geschichte und Politik am Kolleg St. Blasien. Beide stellten sich den anwesenden Eltern und Schülern kurz vor und wurden von der Versammlung freundlich begrüßt.

Studie untersucht Jesuitenschulen

Michael Becker war es auch, der eine vom Sinus-Institut geleitete Studie vorstellte, in der die Jesuitenschulen im deutschsprachigen Raum untersucht wurden, darunter auch das Kolleg St. Blasien (wir werden noch detailliert berichten). An dieser Studie hatte Becker auch intensiv mitgearbeitet. Als Schulleiter wünsche er sich, so sein Fazit der detaillierten Auswertung, dass einiges so bleibe, etwa die Tatsache, dass die meisten Schüler gerne im Kolleg zur Schule gehen.

Dafür seien laut der Studie die ganzheitliche Bildung, der hohe Qualitätsanspruch und die Cura Personalis, also das Kümmern um jeden der Schüler, verantwortlich. Wichtig sei es in der heutigen Zeit, den Schülern die Fähigkeit zur fundierten Reflexion auf der Basis von Wissen zu vermitteln, betonte er.

Er selbst, so sagte Becker weiter, wolle als Schulleiter präsent und ansprechbar bleiben. Und nachdem die Klassen 10+ am Kolleg ein Erfolg geworden seien, hoffe er darauf, dass das auch für die Schulleitung 60+ gelten werde.