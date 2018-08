von Claudia Renk

Die Arbeitsplätze der Künstler sind eingerichtet, das Holz ist platziert. Ab Montagmorgen herrscht in St. Blasien für eine Woche die besondere Atmosphäre, die das Internationale Holzbildhauersymposium charakterisiert. Die Tatsachen, dass Kunst öffentlich, mitten unter den Menschen stattfindet, lädt überall im Ort zum gespannten Verweilen, aber auch zum Gespräch ein – sei es mit den Künstlern oder den Zuschauern nebenan.

Eine schöne Erinnerung an das erste Bildhauersymposium in St. Blasien, an dem sie teilgenommen hat, hat Sarah Hillebrecht zum Thema ihrer Skulptur „Nach dem Bade“ gemacht. Erfrischende Ausflüge zum Klosterweiher habe sie 2016 gemacht, erinnert sich die Künstlerin in den Notizen zu ihrem Entwurf. Sarah Hillebrecht wurde in Delmenhorst geboren, absolvierte eine Ausbildung zur Holzbildhauerin in Bischofsheim, die sie mit Auszeichnung abschloss, und setzte ein Diplomstudium für integriertes Design in Bremen obendrauf, wo sie heute auch lebt und arbeitet. Menschen in allen Lebenslagen stehen im Zentrum ihrer Kunst, und so soll auch die lebensgroße, in ein Badetuch gewickelte Schwimmerin die Betrachter an das Gefühl erinnern, erfrischt aus dem Wasser zu kommen, aber schon wieder warm eingehüllt zu sein. Bilder: Michael Jauß | Bild: Jauß, Michael

Die Stadt St. Blasien, der Werbe- und Aktivkreis und andere Anbieter haben ein Rahmenprogramm zusammengestellt. Die Galerie Kunst.Werk und die Kunstwerkstatt des Kollegs St. Blasien bieten Kreativkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Am Wochenende locken außer der Versteigerung der Skulpturen auf dem Domplatz auch Livemusik, ein kulinarisches Dorf und die Feuerperformance von Pialeto. Diese sollte an einem anderen Ort stattfinden, weil auf dem Domplatz noch die Zuschauertribünen der Domfestspiele abgebaut werden mussten. Aber durch den Einsatz des Bauhofs, so lobt Hauptamtsleiterin Silvia Huber, können nun doch alle Arbeitsplätze auf dem Domplatz genutzt werden.

Die Versteigerung der Kunstwerke übernimmt Entertainer Hansy Vogt. Außerdem werden zwei „Stadtbilder“ versteigert, die Teilnehmer beim Kreativangebot der Galerie Kunst.Werk gestalten. Der Erlös kommt der Bergwacht und einem Kindergarten zugute. Bürgermeister Adrian Probst und Landrat Martin Kistler wollen außerdem am Sonntag unter den kritischen Augen der Bürger eine Skulptur erschaffen.

Das Programm Montag bis Freitag jeweils Arbeitsbeginn um 10 Uhr an den Standplätzen der Bildhauer.

Mittwoch bis Sonntag bietet die Galerie Kunst.Werk ein Kreativprogramm für Kinder und Erwachsene mit Künstlern aus der Region an. Unter anderem werden auch zwei gemeinschaftliche Stadtkunstwerke gemalt. Das Programm findet auf dem Platz der ehemaligen Apotheke in der Todtmooser-/Ecke Friedhofstraße statt.

Freitag und Sonntag zeigt der Verein Kino und Kultur den Film „Loving Vincent". Er beginnt jeweils um 19.30 Uhr im Kursaal.

Samstag und Sonntag wird wieder ein kulinarisches Dorf auf dem Domplatz angeboten. Besucher werden dort bewirtet. Die Kunstwerkstatt des Kollegs lädt Kinder und Jugendliche an beiden Tagen auf der Wiese zwischen Domplatz und Busparkplatz zum schöpferischen Arbeiten ein.

Samstag, 1. September: 15 Uhr Vorstellung der Künstler und Präsentation ihrer Arbeiten auf dem Domplatz; 16 Uhr Livemusik mit Unit 5 auf dem Domplatz; 21 Uhr Feuerperformance mit Pialeto.

Sonntag, 2. September: Es findet ein Kunsthandwerkermarkt in der Innenstadt (Hauptstraße) statt. Ab 11 Uhr sind auch die St. Blasier Geschäfte geöffnet; 11 Uhr Frühschoppenkonzert; 13 Uhr Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Adrian Probst erschaffen eine Skulptur; 15 Uhr Hansy Vogt versteigert die Skulpturen auf dem Domplatz.

