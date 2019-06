von Karin Steinebrunner

Jede Menge Lob und Ehrungen gab es im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 50-Jährigen von Skilift und Skiclub Ibach am Freitagabend in der gut gefüllten Ibacher Gemeindehalle. Der Vorsitzende des Skiclubs, Wolfgang Böhler, erhielt vom Deutschen Skiverband Jubiläumsplakette und Urkunde sowie vom Skiverband Schwarzwald eine gläserne Plakette, beides überreicht durch den Vizepräsidenten des Skiverbandes Schwarzwald, Hubert Baur aus Bernau.

Einen ausgesprochen bunten Abend bescherte der Skiclub Ibach den Gästen beim 50-jährigen Jubiläum von Verein und Skilift, alle anwesenden Mitglieder, die über die ganzen 50 Jahre hinweg dem Verein die Treue gehalten haben, bekamen vom Nachwuchs je eine Gedenktafel überreicht. Bilder: Karin Steinebrunner | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Marietta Krewer von der Geschäftsstelle des Badischen Sportbunds Freiburg überreichte ihm zudem in Vertretung des Präsidenten Gundolf Fleischer den Badischen Greif in Form einer Arbeit der Majolika-Manufaktur Karlsruhe. Und die Vorsitzende der Landfrauen, Christina Müller, kündigte Bürgermeister Helmut Kaiser eine zweckgebundene Spende an die Gemeinde für den Skilift an.

Einen ausgesprochen bunten Abend bescherte der Skiclub Ibach den Gästen beim 50-jährigen Jubiläum von Verein und Skilift. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Auch sonst wurde die Jubiläumsfeier ein ausgesprochen bunter Abend. Nach Sektempfang und einigen Begrüßungsstücken durch die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand begab sich Roland Böhler erstmals auf die Bühne, um eines seiner auf den Skiclub umgedichteten Lieder zur Gitarre vorzutragen. Außerdem hatte er kreuz und quer 1000 Fotos aus 50 Jahren Vereinsgeschichte zusammengestellt, die nahezu den ganzen Abend im Hintergrund abliefen.

Bürgermeister Helmut Kaiser gab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Skilifts, Wolfgang Böhler übernahm die Rückschau auf die Anfänge des Skiclubs. Der Skiclubnachwuchs hatte eine Tanzvorführung vorbereitet, außerdem wurden historische Fernsehsendungen zum Ibacher Zwölf-Stunden-Lauf sowie zu Wettkämpfen gezeigt, an denen Steffi Böhler teilgenommen hatte.

Rückblick auf Anfänge des Lifts

Am 23. Oktober 1965 hatten drei Ibacher und zwei Auswärtige ihre Absicht bekundet, so Kaiser in seinem Rückblick, einen kleinen Lift zu erstellen. Am 29. August 1967 wurde ein Gesellschaftervertrag abgeschlossen, an dem 19 Ibacher Gesellschafter beteiligt waren. Im März 68 wurde der Vertrag mit der Gemeinde geschlossen. Verluste in den Folgejahren führten zu mehreren Anläufen zwecks Übernahme durch die Gemeinde, die indes erst 1984 zustande kam. Auch in der Folge blieb die finanzielle Lage stets prekär.

Skilift als Treffpunkt

Überlegungen zur Privatisierung etwa im Jahr 1995 blieben erfolglos. Mehrfach musste das Seil erneuert werden, 2009 erfolgte eine Komplettsanierung. Trotz des jährlichen Defizits hat die Gemeinde, so Kaiser, den festen Willen, den Skilift auch weiterhin als sozialen Treffpunkt zu erhalten. Auf die Frage von Wolfgang Böhler hatten beinahe alle Anwesenden in der Halle bestätigt, am Ibacher Skilift das Skifahren gelernt zu haben und ihn auch weiterhin zu nutzen.

Gründung des Skilifts

Wolfgang Böhler erzählte, am 27. Januar 1968 seien erstmals 20 Personen im Gasthaus „Urhahn“ zusammengekommen, um einen Skiclub zu gründen. Die Gründung selbst wurde dann schon am 16. Februar vollzogen, und im August 1968 verzeichnete der Skiclub bereits 117 Mitglieder. 1970 übernahm der junge Verein die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften im Langlauf, bei den alpinen Meisterschaften startete der damalige Bürgermeister Gottfried Mutter selbst als Vorläufer.

Von 1975 datieren die ersten Skigemeinschaften mit St. Blasien und Häusern. Im Oktober 1982 fand der erste Ibacher Waldlauf statt, der insgesamt 33 Mal stattfand. 1984 wurde die erste Zeitmessanlage angeschafft, und im gleichen Jahr startete auch der erste von insgesamt fünf Ibacher Zwölf-Stunden-Läufen. Der Fernsehbericht dazu verzeichnete 146 Teilnehmer, das ganze Dorf war auf den Beinen, um mitzuhelfen. Auch die zahlreichen Erfolge von Steffi und Babsi Böhler, deren erste Schritte auf den Skiern ebenfalls in Ibach stattgefunden hatten, fehlten nicht. Außerdem hatte der Skiclub 1991/92 den Sportplatz angelegt und 1999/2000 das Lifthäuschen gebaut.

Gedenkplakette und Ehrenmitglieder

Roland Böhler bat die langjährigen Skiclubvorstände Reginbert Albiez, Wolfgang Böhler, Lothar Maier und Gerhard Mutter zu sich auf die Bühne und forderte sie sehr zur Freude des Publikums auf, mit ihm gemeinsam zwei Lieder zu singen, eines davon im Kanon. Wolfgang Böhler seinerseits bat alle 16 anwesenden der insgesamt 29 Mitglieder auf seiner Liste, die seit 50 Jahren dem Skiclub die Treue halten, auf die Bühne, und der Skinachwuchs überreichte jedem eine Gedenkplakette. Schließlich erhielten Manuela Kammerer, Lothar Ebner und Oliver Kunzmann vom Skiverband für ihre langjährige Vorstandstätigkeit noch die Auszeichnung in Bronze sowie Sandra und Wolfgang Böhler, Roland Böhler, Martin Kammerer und Werner Zehetner die in Silber. Zuletzt wurden Roland Böhler, Martin Kammerer und Wolfgang Böhler für zusammen mehr als 100 Jahre Vorstandsarbeit zu den ersten Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.