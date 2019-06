von Sebastian Barthmes

Flächen für den Wohnungsbau und Unternehmen sind knapp in St. Blasien. Deshalb seien die Suche nach Grundstücken und Gespräche mit Eigentümern wichtig für die Stadtverwaltung, sagt Bürgermeister Adrian Probst. „Bei uns bleibt nur die Nachverdichtung, nur die vorhandene Fläche kann genutzt werden“, sagt Probst im Gespräch. Das sei in den vergangenen Jahren nicht sinnvoll getan worden. Für die Entwicklung sei es entscheidend, „wie man mit Flächen umgeht“.

Wenige Flächen verfügbar

Nur wenige Flächen, die in Zukunft für Gewerbe oder Wohnungsbau genutzt werden könnten, befinden sich im Eigentum der Kommune. Deshalb wolle er bei allen Menschen, die hier wohnen und arbeiten „das Bewusstsein schärfen, dass Flächenentwicklung notwendig ist“. Flächen seien für die Lebensqualität ebenso notwendig wie der Erhalt der Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze, die medizinische Versorgung oder ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber.

Die Stadt verfolge zwei zentrale Projekte: den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, um Fläche für einen größeren Lidl-Markt zu schaffen, und die Vermarktung des Kroneareals für ein Hotel. Der Discounter müsse sich entwickeln können, sagt Probst – mehrere „strategisch bedeutsame Entwicklungen“ konnten in den vergangenen Jahren nicht in der Stadt verwirklicht werden, es sei aber gut, dass die Ansiedlungen in Gemeinden des Verwaltungsverbands stattgefunden hätten, sagt Probst mit Blick auf Häusern.

Die wenigen Flächen sollten nicht für Dinge genutzt werden, „die nur auf vielen Umwegen dem Unterzentrum dienen“. Durch die Planungshoheit habe die Stadt eine starke Position. Dennoch sei es eine Herausforderung, strategisch wichtige Entwicklungen voranzutreiben. 13 Standorte seien für den Neubau eines Feuerwehrhauses geprüft worden. Der Neubau sei wichtig, weil Lidl seinen St. Blasier Markt vergrößern wolle und die Nähe zum Edeka-Markt sucht. Die Geologie, der Denkmalschutz und die Kosten hätten gegen die meisten Gerätehausstandorte gesprochen. Übrig geblieben sei eine 4000 Quadratmeter große Fläche zwischen dem Sportplatz des Kollegs und dem Getränkehandel. Die Verhandlungen mit dem Kolleg laufen, sagt Probst.

Finde man keine Fläche für ein neues Gerätehaus, müsse das eigentlich zu kleine Feuerwehrgebäude saniert werden und es drohe die Gefahr, dass Lidl St. Blasien verlasse. Was den Wunsch eines großen Hotels auf dem Kroneareal angeht, „haben wir getan, was eine Stadt tun kann“, sagt Probst. Die Verwaltung sei mit einem möglichen Investor im Gespräch, der „ernsthaft interessiert“ sei und Erfahrung habe. Derzeit spreche man über Optionen. Man wolle auf der Fläche ein „großes Hotel, das architektonisch in die Stadt passt.“ Probst sagt weiter: „Die Aussichten würde ich als gut bezeichnen“, dass auf dem städtischen Grundstück in den kommenden Jahren ein Hotel gebaut wird.

Platz für Gewerbe

Flächen benötige man auch für sonstige Gewerbebetriebe. Für die beiden letzten Flächen im Gewerbegebiet „Am Füllenplatz“ gibt es Interessenten, sagt Probst. Darüber hinaus arbeite St. Blasien mit Bernau an einem interkommunalen Gewerbegebiet an der Menzenschwander Brücke. Mit Behörden sei schon gesprochen worden, außerdem prüfen er und sein Bernauer Kollege Alexander Schönemann, ob für die Finanzierung Förderung infrage komme.

Druck in Menzenschwand

Während der Druck im Albtal nicht so groß ist, sei der Flächenbedarf in Menzenschwand deutlich spürbar. Von elf Familien weiß Probst, die dort bauen wollen. In dem Ortsteil hat die Stadt nur ein eigenes Grundstück. Weitere Flächen, beim Ortseingang, am Äulemer Weg oder hinter dem Lärchenhof, könnten (nicht kurzfristig) erschlossen werden. Schnell stünden nur private Flächen zur Verfügung. Eine Umfrage unter Grundstückseignern, wo bebaubare Fläche vorhanden ist, habe keine große Resonanz gehabt. Im Eigentum der Stadt ist das Walterbau-Areal zwischen Säge und Steinbruch, das touristisch entwickelt werden könnte. Bei privaten Eigentümern müsse der Wille vorhanden sein, für die Allgemeinheit etwas zu tun. Probst ist überzeugt: Die Bedingungen, ein Grundstück zu verkaufen, werden nicht besser.