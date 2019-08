von Christiane Sahli

Spannend ging es in der alten Dorfkirche in Menzenschwand zu, als Thomas Erle und Birgit Hermann auf Einladung des Vereins „Winterhalter in Menzenschwand“ aus ihren im Schwarzwald spielenden Romane lasen. Erle stellte die Romantrilogie „Das Erwachen der Wächter“ vor. Birgit Hermann las aus ihrem Roman „Die Glasmacherin“, der unter anderem im Windbergtal und in Äule spielt.

Thomas Erle las aus der Romantrilogie „Das Erwachen der Wächter“. | Bild: Christine Sahli

Das Schwarzwälder Herz des seit langem in der Region lebenden Nordbadeners Thomas Erle schlägt, wie er sagte, immer höher. So spielt auch seine Romantrilogie – der dritte Teil erscheint im Oktober – im Schwarzwald. Zum Inhalt: Nadja und Martin machen eine Schwarzwaldwanderung nach Menzenschwand. Ihr kleiner Sohn Felix bleibt bei einer Tante zurück. Während der Wanderung gibt es in Fessenheim einen schweren Atomunfall – der ganze Schwarzwald wird evakuiert, bleibt fortan eine verbotene Zone. Nadja und Martin sind verschollen. 16 Jahre später erfährt Felix, dass die Frau, die ihn aufzog, seine Tante ist und seine Eltern im Schwarzwald verschollen sind.

Und dass die Regierung falsch spielt: Der Schwarzwald wurde nicht wegen atomarer Verseuchung zur Sperrzone erklärt, sondern, weil dort eine unheimliche Kraft wirkt. Felix macht sich in die Sperrzone auf, um seine Eltern zu suchen und erlebt immer wieder das Wirken der bedrohlichen Kraft. – Eindrucksvoll schildert Erle die Erlebnisse des jungen Felix, aber auch die Landschaft des Schwarzwalds, unter anderem das verlassene St. Blasien samt Dom. Wird Felix die Eltern finden? Und was hat es mit der geheimnisvollen Kraft auf sich?

Gleich zwei Frauengeschichten vereint Birgit Hermann im Roman „Die Glasmacherin“ – eine Zeitreise: Vor rund 300 Jahren wird die junge Marie wegen ihres unehelichen Sohns vom Vater, einem Glasmacher, verstoßen. Ihr Onkel nimmt sie auf, der sie im Aschenbrennen unterweist. Marie ist also gar keine Glasmacherin, wie der Titel vermuten lässt, sondern eine Aschenbrennerin. Eine Rolle spielen auch das Kloster St. Blasien und seine Mönche: Zweite Frauengestalt ist Wiltrudis, Priorin des Klosters Berau, die mit dem St. Blasier Abt einen Sohn hat, den sie für tot hält. Tatsächlich lebt Pius aber. Der junge Mönch geht auf die Suche nach der unbekannten Mutter. Keine leichte Aufgabe, eine unheimliche Gestalt trachtet ihm nach dem Leben.

Die Autorin aus Titisee-Neustadt bringt das Leben im Glasmacherdorf und die Glasmacherkunst näher. Die Lesung machte Lust auf mehr. Viele Zuhörer nahmen eines oder mehrere Bücher mit. Gerne signierten die Schriftsteller. Die Initiative zur Lesung kam von den Autoren. Ein Gemälde von Franz Xaver Winterhalter, Erle sah es im Augustinermuseum Freiburg, gab den Ausschlag. Er informierte sich über den in Menzenschwand geborenen Maler. Erfuhr so vom Museum „Le Petit Salon“ und den Plänen des Vereins „Winterhalter in Menzenschwand“, die alte Dorfkirche zum Museum umzubauen. Mit Birgit Hermann entschloss er sich, das Projekt mit einer Lesung zu unterstützen.