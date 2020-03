von Sebastian Barthmes

Aus einer Elternkasse im Kindergarten Menzenschwand ist Geld verschwunden. Der Elternbeirat hat Anzeige erstattet, das Verfahren läuft.

Wie in vielen Einrichtungen gibt es auch im Kindergarten in Menzenschwand eine Kasse, die nicht in der Verantwortung der Einrichtung oder der Stadt liegt. Dort sammeln die Eltern Geld, das sie bei verschiedenen Gelegenheiten erwirtschaften. Es sei Geld, das für die Kinder verwendet wird, sagte Nicola Burgert.

Für Ausflüge soll aus der Kasse zum Beispiel Geld zur Verfügung gestellt werden, auch Fotografien werden davon bezahlt oder man könne mit den Kindern auch mal töpfern gehen, sagte Burgert. Erwirtschaftet wurde und wird das Geld mit Hilfe verschiedener Aktionen, zum Beispiel hätten die Eltern den Organisatoren des Seniorennachmittags geholfen.

Unbefugt Geld von Konto abgehoben

„Das ist eine Kasse, die nicht über die Stadt läuft“, bestätigte Bürgermeister Adrian Probst. Dass Geld fehlt, sei zum Jahreswechsel aufgefallen. In den vergangenen Jahren sei unbefugt Geld von dem Konto abgehoben worden und bei verschiedenen Aktionen eingenommenes Geld nicht eingezahlt worden, weiß er. Deshalb sei der verschwundene Betrag nicht genau zu beziffern, es handle sich aber um einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag, erläuterte Probst.

Der Verdacht richte sich gegen eine bestimmte Person, die aber nichts mehr mit dem Kindergarten in Menzenschwand zu tun habe und dort auch nicht mehr wohne. Er habe den Elternbeiräten „geraten, die Sache anzuzeigen. Viel mehr können wir an der Stelle nicht machen“, da die Stadt weder über eine Kontovollmacht verfüge noch Gläubigerin sei, sagte der Bürgermeister. Formal habe die Stadt mit der Sache nichts zu tun.