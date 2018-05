St. Blasien Aufräumen nach dem Unwetter: Arbeiten im Helmut-Hofmann-Stadion St. Blasien kommen voran

Die Aufräumarbeiten im Helmut-Hofmann-Stadion sind nach dem Hochwasser im Januar gut fortgeschritten – dank tatkräftiger Unterstützung der Mitglieder des SV St. Blasien. Neue Pumpen am Rand des Platzes sollen künftiges Überschwemmen der Aschebahn verhindern. Der Mini-Fußballplatz wurde abgebaut und ist künftig für Vereinsfeste nutzbar.

Wenn Gerhard Kappenberger, Vorsitzender des SV St. Blasien, an den Tag zurückdenkt, an dem Anfang Januar das Hochwasser kam und die Marke von 1,20 Meter erreichte, runzelt er die Stirn. Er steht am Rande des Helmut-Hofmann-Stadions und beschreibt den Zustand nach dem Unwetter, das die Anlage unter sich begraben hat. „Trotz allem“, sagt er dann, „wir haben Glück gehabt“. Und inzwischen sind auch die Aufräumarbeiten schon gut fortgeschritten.

Zweifellos, es ist ein Bild der Zerstörung, das sich den Sportlern nach dem Unwetter zeigt. „Das komplette Becken war überflutet“, deutet Kappenberger ausholend auf die Anlage. Noch kennt zu diesem Zeitpunkt keiner das genaue Ausmaß.

Im Kreis der Anlage trippelt gerade ein einzelner Sportler um den Basketballkorb, bei jedem Treffer macht es klack, sonst überwiegt die Stille. Als das Wasser am Tag darauf wie durch ein Wunder wieder verschwunden war, erinnert sich Kappenberger, hatten sie die Gewissheit: die Folie des neuen Kunstrasens war verrutscht und warf Falten. „Das war deswegen fatal, weil die Linien nicht mehr gestimmt haben“, sagt er.

Zum Teil, vermutet Kappenberger, kamen die Wassermassen vom instabilen Damm, zum Teil vom Grundwasser, aber auch vom Berg. Er glaubt aber, dass es langsam kam, andernfalls hätte es wohl die komplette Folie zurückgeschoben. „Und“, verrät er weiter, „es lag eine Schnee- und Eisschicht auf dem Wasser, was wohl für den Platz ein Glück war“. Markus Schwarz, der Leiter der Fußballabteilung, mobilisiert sofort alle Kräfte und die Handwerker im Sportverein. „Wir haben eine super Arbeitstruppe und vom Baggerfahrer bis Mechaniker ist alles vertreten“, sagt der Vorsitzende anerkennend. Darüber hinaus werden kleine Bagger vom Bauhof herangekurvt.

Aber das Reinigen kostet Zeit. An drei Wochenenden und vielen Wochentagen stecken die Vereinsmitglieder nun ihre Muskelkraft in das Wiederherstellen der Sprunggrube, der verdreckten Kugelstoßanlage und des Basketballplatzes. Außerdem eilt die Sportplatzfirma Rievo, die in der Nähe tätig ist, mit einem Trupp herbei, säubert die Folie des Sportplatzes und den Platz. Zum Wiederherstellen der ganzen Anlage krempeln zusätzlich die Sportler die Ärmel hoch und karren mit Hilfe des Bauhofes mehrere Anhänger Dreck und Schlamm fort.

Auf Anraten des Architekten Hardy Gutmann wurden inzwischen vier etwa einen halben Meter tiefe Gruben ausgehoben, in die jeweils eine Pumpe versenkt werden wird, die in Zukunft eine Überflutung der Aschenbahn verhindern sollen.

In diesem Zuge sei zudem der Mini-Fußballplatz beseitigt worden, so Kappenberger. Dort sei das Ballnetz abgebaut und in einer größeren Aktion am Beachvolleyballplatz installiert worden. Der Ort des einstigen Feldes werde nun so hergerichtet, dass man ihn für Vereinsfeste nutzen könne. Jetzt müssten noch die Pumpen installiert und der Platz offiziell abgenommen werden, vom Architekten Hardy Gutmann, der Sportplatzfirma Rievo, der Stadtverwaltung und dem Sportverein im Verbund.

Wichtig sei aber vor allem, dass der Spielbetrieb läuft und alle wieder trainieren könnten. Mittags kämen immer viele Gruppen, die die Möglichkeiten nutzten, Fußball, Basketball oder Beachvolleyball zu spielen.