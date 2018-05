15.04.2018 19:40 Sebastian Barthmes St. Blasien Aufbaugymnasium am Kolleg St. Blasien ist ein Erfolgsmodell

Das Aufbaugymnasium am Kolleg in der Domstadt besteht fünf Jahre und funktioniert nach Aussage von Schulleiter Hubert Müller bestens. Die Schüler kommen in der Regel von der Fürstabt-Gerbert-Schule, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet und einige sogar aus dem Ausland.